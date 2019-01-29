Son Dakika Haberleri: Puzzle'a İlgi Yüzde 145 Arttı

Puzzle'a İlgi Yüzde 145 Arttı

1 saat önce

ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılında puzzle çeşitlerine ilginin önceki yıla göre yüzde 145 arttığını açıkladı.

Puzzle'a İlgi Yüzde 145 Arttı, System.String[]
E-ticaret platformu Hepsiburada, 2018 yılında puzzle çeşitlerine ilginin önceki yıla göre yüzde 145 arttığını açıkladı.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, 29 Ocak Dünya Puzzle Günü'ne özel 18 farklı puzzle kategorisinde, yaklaşık 4 bin 500 farklı puzzle çeşidinin yer aldığı belirtildi. Hepsiburada, 2018 yılında puzzle çeşitlerine ilginin önceki yıla göre yüzde 145 arttığını açıkladı.

EN ÇOK İLGİ MANZARA GÖRSELLİ PUZZLELARA

Hepsiburada'nın trend verilerine göre en çok ilginin manzara görselli puzzlelara olduğu belirtildi. Manzara puzzlelarını, çocuk puzzleları, şehir temasındaki puzzlelar, 3D puzzlelar, portre, fantastik temaları takip etti. En çok ilgi 25-35 yaş arasından gelirken, en çok talep gösteren şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'un ardından Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa yüksek talep oranıyla dikkat çekti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:15 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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