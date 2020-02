Puzzle'ın eksik parçası Emre Can mı? - Son Dakika

Haaland'ın yaptığı harika başlangıç, Borussia Dortmund'a yeni katılan bir başka ismi gölgede bıraktı: Emre Can. Ancak DW'den Joscha Weber'e göre, Emre Can'ın gösterişsiz performansı Alman ekibi için belki de daha önemli.Borussia Dortmund'a devre arasında İtalya'nın Juventus takımından katılan Türk asıllı Alman milli oyuncu Emre Can, Bundesliga ekibinde kalıcı olacak gibi görünüyor.



Satın alma opsiyonlu olarak kiralanan ve Borussia Dortmund'daki ilk maçında golle tanışan Emre Can, tam bir "pis işlerin adamı". Can için "suç mahalli temizleyicisi" ile "mavi yakalı işçi" arası bir tanım yapılabilir. Ancak her halükarda Borussia Dortmund'un ona ihtiyacı var. Alman ekibine birçok açıdan kalite getirdiği aşikar. Bunlara fizik gücü, tecrübe ve özveriyi de ekleyebiliriz. Ama daha da önemlisi takıma anında uyum sağlaması. Sonuç ise Borussia Dortmund savunmasının artık eskisinden daha güçlü olması.



Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, 26 yaşındaki futbolcunun ekibe yaptığı katkıyı şöyle özetliyor:



"Şu an daha iyi savunma yapıyoruz. Takım olarak savunma yapıyoruz ve rakiplerimize daha az fırsat veriyoruz. Başarımızın temelinde bu var."



Emre Can da birkaç hafta içinde Dortmund'a alıştığı görüşünde. Milli oyuncu, "Doğrusunu isterseniz burada olmaktan çok mutluyum. Dortmund çok büyük bir kulüp... Burada oynamaktan keyif alıyorum" diyor.



Borussia Dortmund şu an Bundesliga'da lider Bayern Münih'in dört puan gerisinde üçüncü sırada. Emre Can, Dortmund'un Bayern'e karşı verdiği şampiyonluk mücadelesindeki şansını artıran bir isim.



Bu yarış, Frankfurt doğumlu futbolcu için aynı zamanda kaderin cilvesi niteliğinde. Bayern Münih, Emre Can'ın profesyonel kariyerine başladığı kulüp. Can, 15 yaşında Eintracht Frankfurt'tan transfer olduğu Bavyera ekibi tarafından 2013-2014 sezonunun başında Bayer Leverkusen'e gönderilmişti.



Kariyerindeki patlamayı Liverpool'da gerçekleştiren Alman futbolcu, İngiliz ekibinden 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Juventus'ta istikrarlı bir görüntü çizemeyince bir kez daha Bundesliga'nın yolunu tuttu.



Şu an Dortmund'da tüm gözler 8 maçta 12 gol atan takım arkadaşı Erling Haaland'ın üzerinde. Ara transferde RB Salzburg'dan Borussia Dortmund'a katılan 19 yaşındaki Norveçlinin performansı sıra dışı olabilir. Ancak arkasında bir ekibe de ihtiyacı olduğu kesin. Emre Can da benzer görüşlere sahip:



"Olay sadece Haaland değil. Tabii ki de attığı goller önemli. Ama bence bu bir ekip işi. Son birkaç maçta herkesin iyi iş çıkardığını düşünüyorum."



Can, Borussia Dortmund için puzzle'ın eksik parçası olabilir mi? Bu sorunun yanıtını sezon sonunda alacağız.



Joscha Weber



