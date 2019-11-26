PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.



Merkez Seyhan ilçesinde bulunan D-400 karayolunda bir otomobil sürücüsünün PVC çerçeveyi taşıma şekli herkesin dikkatini çekti. Sürücü, aracın tavanına bağladığı çerçeveyle diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.



Sürücü Adana trafiğinin en yoğun olduğu D-400 karayolunda tehlikeye aldırmadan gözden kayboldu. - ADANA