Son Dakika Haberleri: PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı
Son Dakika Güncel PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı - Son Dakika

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

7 saat önce

Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı, System.String[]

Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.


Merkez Seyhan ilçesinde bulunan D-400 karayolunda bir otomobil sürücüsünün PVC çerçeveyi taşıma şekli herkesin dikkatini çekti. Sürücü, aracın tavanına bağladığı çerçeveyle diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.


Sürücü Adana trafiğinin en yoğun olduğu D-400 karayolunda tehlikeye aldırmadan gözden kayboldu. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:05 Kaynak: İHA
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