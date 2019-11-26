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PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı
6 saat önce
PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdüADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı
Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdü
ADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.
Merkez Seyhan ilçesinde bulunan D-400 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsünün PVC çerçeveyi taşıma şekli herkesin dikkatini çekti. Sürücü, aracın tavanına bağladığı çerçeveyle diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.
Sürücü Adana trafiğinin en yoğun olduğu D-400 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan gözden kayboldu.
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