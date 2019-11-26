Son Dakika Haberleri: PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı
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PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

6 saat önce

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdüADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeveyi taşıması görenleri hayrete düşürdü

ADANA - Adana'da bir sürücünün otomobilinin tavanında PVC çerçeve taşıması görenleri şaşırttı.

Merkez Seyhan ilçesinde bulunan D-400 Karayolu'nda bir otomobil sürücüsünün PVC çerçeveyi taşıma şekli herkesin dikkatini çekti. Sürücü, aracın tavanına bağladığı çerçeveyle diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Sürücü Adana trafiğinin en yoğun olduğu D-400 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan gözden kayboldu.

PVC çerçeveyi otomobilin tavanında taşıdı

D-400 Karayolu, Adana, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:42 Kaynak: İHA
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