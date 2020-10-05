OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson - Son Dakika

OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson

OYAK, çimento ve enerji sektörlerindeki şirketlerinin ardından, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi.

OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson, System.String[]

OYAK, çimento ve enerji sektörlerindeki şirketlerinin ardından, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ve 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson'ı "Akdeniz Chemson" markası adı altında birleştirdi.

OYAK'tan yapılan açıklamada, "Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile, 500 milyon dolarlık satış hacmine ulaşan AkdenizChemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu" denildi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "kararlılık dönemi" olarak adlandırdıkları pandemi sürecinde stratejik satın alma ve birleşmelerle gelecek ufuklarını şekillendirmeye devam ettiklerini ifade etti. Erdem, Akdeniz Chemson'u hali hazırdaki ürün gruplarının yanı sıra, farklı sektör ve pazarlar için de yeni ürünler geliştirip üretecek bir şirkete dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Erdem, Akdeniz Chemson'ın sektöründe portföy şirketi olma vizyonu doğrultusunda büyümeye devam edeceğini ifade etti.  Erdem, birleşmeyle dünyanın her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket yarattıklarını belirterek, "Bu hamlemiz, sadece üretim kapasitemiz açısından değil, satış ve pazarlama faaliyetlerimizde de gücümüze güç katacaktır. Türkiye'de pazar lideri olan Akdeniz Kimya ile beş kıtada faaliyet gösteren Chemson'ı birleştirerek 500 milyon dolarlık satış hacmiyle kombine bir şirket olduk. Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmaktır" dedi.Akdeniz Chemson'un dünyanın lider tedarikçisi konumunda olduğunu belirten Süleyman Savaş Erdem, "Birleşme, bizi global pazarda dünya liderliğine taşıyacak, bunun yanı sıra kimya alanında da yeni ürün ve sektörlere giriş için de bir platform olacak. Sadece PVC katkı malzemeleri üreticisi olarak kalmayıp; tarım, yapı ve ambalajlama endüstrileri için özellikli kimyasallar üretmeyi hedefliyoruz. Kullandığı ham maddelerin birçoğunu kendi bünyesinde üreten ilk ve tek kuruluş olan Akdeniz Chemson'un, farklı coğrafyalara yayılan faaliyetlerini daha da genişletmek ve gelecek vizyonumuzla sektöre öncülük etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye ekledi. OYAK'tan yapılan açıklamada, "Faaliyet gösterdiği sektörlerde yarattığı değer ve tasarruf imkanlarını değerlendirmesi ile ön plana çıkan OYAK; Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250 bin ton üretim kapasitesine ulaşacak. Hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olmayı hedefleyen Akdeniz Chemson, 110 ülkeye satış yapıyor olacak" denildi ve eklendi:

"Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Ortadoğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı üretim tesisiyle faaliyet gösterecek.  Ayrıca üretim lokasyonlarındaki etkin satış, pazarlama ve teknik destek hizmetiyle daha etkin bir yönetim modeline sahip olacak.  40 yılı aşkın bir deneyimin birleşmesi olan Akdeniz Chemson, sürekli geliştirilen modern üretim tesislerinde kalsiyum, çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara ham maddelerinin birçoğunu bünyesinde üretmeye devam edecek." (Fotoğraflı)


OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson
OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson
OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson
OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Akdeniz Kimya, Akdeniz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 13:42 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OYAK'tan 500 milyon dolarlık birleşme: Akdeniz Chemson - Son Dakika Ekonomi

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