PWC/Araştırma: Siber sigortaya talep geçen yıla göre 10 kat arttı

– Şirketler açısından en çok endişe duyulan "risk faktörü" olan "teknoloji riski" nedeniyle, siber sigortaya talep bu yıl, 2018 yılına göre 10 kat arttı.

PWC tarafından, sigorta sektöründe öne çıkan küresel riskleri belirlemek amacıyla "Banana Skins" adıyla bir araştırma yapıldı.

Araştırma, şirketlerin endişe duyduğu siber risk, değişim yönetimi, regülasyon, yatırım performansı ve iklim değişikliği riski gibi risk faktörlerinin derlenmesi ile oluşturuldu. Şirketler için en çok en çok endişe uyandıran ve araştırmanın ilk sırasında yer alan riski ise teknoloji oldu.

PWC sigorta sektöründe öne çıkan küresel riskleri belirlemek için her yıl bir araştırma gerçekleştiriyor. Banana Skin araştırma sonuçlarına göre; şirketler için en çok endişe yaratan risk teknoloji oldu.

Listenin ilk 10 sıralamasındaki teknoloji ile bağlantılı olarak yer alan siber risk, değişim yönetimi, rekabet ve yetenek riskleri de dikkat çekti.

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Murat Çiftçi , "Kullanılan tüm teknolojik alt ve üst yapı sistemleri içerisinde şirketlerin karşı karşıya kaldığı risklerde birtakım değişimler söz konusu. İşletmeler, risklerin farkında olsa da, bu risklerden korunmak amacıyla sunulan sigorta hizmetleri ile ilgili bilinçlenme oldukça düşük düzeyde. Tüm şirketlerin karşı karşıya oldukları risklere karşı hazırlıklı olması, sürdürülebilir performans için çok önemli" dedi.

Siber sigortaya olan talebin bu yıl, 2018 yılına göre 10 kat arttığına dikkat çeken Çiftçi, "Bu yıl olduğu gibi gelecek yıl da siber sigorta trend olmaya devam edecek. Yakın zamanda tıpkı deprem sigortasında olduğu gibi siber sigorta olmazsa olmaz hale gelecek. Konu ile ilgili uzman bilgisi ve başvurusu ihmal edilmemeli" dedi.

- İstanbul