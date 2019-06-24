PwC Europe Cup 2019 İstanbul'da gerçekleşti
1 saat önce
PwC Europe Cup 2019 heyecanı bu yıl İstanbul'da yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:53 Kaynak: DHA
PwC Europe Cup 2019 heyecanı bu yıl İstanbul
'da yaşandı. PwC Türkiye
'nin ev sahipliğini üstlendiği erkek ve kadın futbol takımlarının yer aldığı organizasyon, Kemerburgaz'daki Kasımpaşa
Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.
PwC Avrupa Futbol
Turnuvası'nda erkeklerde Türkiye, Almanya
, Hollanda
, Belçika
, İsviçre
ve Lüksemburg
, kadınlarda ise Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa
, Lüksemburg takımları yarıştı. PwC Türkiye "Vurduğumuz gol olsun PwC Türkiye" sloganıyla gerçekleştirdiği turnuvada yaklaşık 150 kişiyi misafir etti. Oynanan tüm maçlar sonucunda erkeklerde PwC Lüksemburg Erkek Futbol Takımı birinci olurken kadınlarda PwC Almanya Kadın Futbol Takımı birinci olarak kupalarını aldılar.
- İstanbul
TEM Otoyolu'nda 3 araç alev alev yandı
Taytı hatırlatılan Pınar Altuğ'dan takipçilerine cevap gecikmedi
AK Parti, Erdoğan'ın başkanlığında İstanbul için toplanacak
Galatasaray, Ozornwafor'u transfer etti