PwC'nin Sosyal Etki Laboratuvarı kazananı Türkiye'den

PwC'nin bu yıl altıncısını düzenlediği, Türkiye'nin geçen yıl ödülle döndüğü PwC Sosyal Etki Laboratuvarı yarışmasına hem yeni girişimler (start-up) hem de büyümekte olan girişimler (scale-up) katıldı. PwC Europe bünyesindeki ülkelerden onlarca sosyal girişimci arasından Hollanda'da yapılan finalde, Türkiye'den 3 projenin finale kaldığı girişimlerden "Tolkido" toplam 5 ödülün 2'sini kazandı. Türkiye'nin yanısıra; Hollanda, Almanya, Avusturya'dan 127girişimin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmanın finaline 13 sosyal girişim kaldı.

Bu sene Türkiye'nin ikinci kez katıldığı Social Impact Lab yarışmasının finalinde toplamda 3 start-up, 1 scale-up ve 1 public prize ödülü kazanan oldu. Türkiye'den "Tolkido" hem start-up kategorisinde, hem de bizlerin verdiği oylar sonucunda public prize ödülünü almaya hak kazandı. PwC Türkiye, sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde, bu sosyal girişimlere parasal destek verip, ücretsiz PwC hizmetlerinden ve ofisimkânlarından yararlandıracak.

START-UP KATEGORİSİ VE "PUBLİC" ÖDÜLÜ KAZANANI TOLKİDO

2016 yılında bir otizmli çocuğun hayatındaki sorunlardan ilham alarak doğan Tolkido, bugün binlerce çocuğun eğitiminin bir parçası oldu. Üç yılda sayısız başarıya imza attıldı. Tüm çocukların ihtiyaç duydukları nitelikli ve bilimsel eğitime ulaşabilmesi hayaliyle çalışmaya devam ediliyor. Proje, Şubat 2016 tarihinde kurucu ortağının otizmli kuzeninden yola çıkarak geliştirdiği, Yaşar Üniversitesinde Bilimsel Araştırma Projesi olarak başladı. 15 ay süren araştırmalarda prototip 60 özel eğitim merkezinde 500den fazla çocuk ile denendi. 6 ayda bir, uzmanlardan alınan geribildirimlerle ürün geliştirildi. İlk Ürün için Haziran 2017'de OSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ile üretim şartları sağlanmış oldu. Ardından Turkcell Arı Kovanı'nda başarıyla yürüttülen kampanyanın 133 kişi ve kurum tarafından desteklenmesiyle ilk ürünler üretildi. Nisan 2019'da, Eğitimde Eşitlik Kampanyası başlığında Türkiye'nin önde gelen otizm dernek ve vakıflarıyla işbirliği yaparak bir kampanya başlatıldı. Önemsiyoruz Sosyal Girişimi ile beraber yürütülen kampanyada eğitiminde Tolkido kullanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler için toplanan fon ile 70 Tolkido vakıf ve dernekler aracılığıyla ihtiyaç sahibi okul ve ailelere ulaştırıldı. Tolkido #2 çalışmaları Haziran ayından beri yürütülmektedir. Her geçen gün daha fazla çocuğun hayatına dokunmak için çalışmaya devam ediliyor. Tolkido Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde üretilmektedir.