Son Dakika Haberleri: Pyd Kürtleri Temsil Etmiyor

Pyd Kürtleri Temsil Etmiyor

49 dakika önce

Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Nuri Brimo, terör örgütü PYD'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "PYD, yıllardır Suriyeli Kürtlerin arasında kin ve nefret tohumu ekiyor, Kürt-Kürt ile Kürt-Arap arasında düşmanlık yaratıyor.

Pyd Kürtleri Temsil Etmiyor, System.String[]
Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Temsilcisi Nuri Brimo, terör örgütü PYD'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "PYD, yıllardır Suriyeli Kürtlerin arasında kin ve nefret tohumu ekiyor, Kürt-Kürt ile Kürt-Arap arasında düşmanlık yaratıyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Brimo, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki uygulamalarına tepki göstererek, "PYD Kürtleri temsil etmiyor" ifadesini kullandı.

Brimo, örgütü Suriye'deki Kürtler için zorba bir güç şeklinde nitelendirerek, örgütün yıllardır Kürtleri birbirine düşürdüğünü, Araplar ile aralarında da düşmanlık yarattığını vurguladı.

Suriyeli Peşmergeler konusunda ise Brimo, şunları kaydetti:

" ABD'nin artık kendi siyasetinde değişim yaparak müttefiklerini değiştirme zamanı gelmiştir. Şu an ABD için en iyi müttefik Türkiye'dir. Suriye'de en iyi seçenek ise ABD'nin Türkiye ile iş birliği yaparak Roj (Suriyeli) Peşmergelerin ülkeye dönüşünü sağlamak. Bu, Suriye ve Türkiye sınırlarında istikrarı sağlayacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi Suriye'den Çekilme Kararı Alan ABD'den Yeni Açıklama: Trump'ın Kararı Kesin

RTÜK, Yemekteyiz'deki Uygunsuz Davranışlardan Dolayı TV 8'e Para Cezası Verdi Fatih Terim, Selahaddin Aydoğdu'yu Yaraladığı Gerekçesiyle 3 Bin TL Para Cezasına Çarptırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 16:04:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pyd Kürtleri Temsil Etmiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]