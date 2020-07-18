PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin işlemleri sürüyor
İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, sağlık kontrolünden geçirildi.
İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan PYD/ PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, sağlık kontrolünden geçirildi.
"Viyan Şervan" kod adlı Müslüm (21), Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
Zanlı, buradaki sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:57 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin işlemleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 00:05 AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi 23:44 Kuyuda cesetleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı 23:41 Son Dakika: Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdı 23:27 Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor 22:20 ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı 22:11 Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler 22:00 Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi 21:30 Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı 20:37 Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı 20:19 8 gündür aranan anne ve oğlunun cansız bedenleri kuyuda bulundu 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 19:19 Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu