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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu, ilk ziyaretini Çatalca'ya yaptı

8 askerimizi şehit eden 2'si yabancı uyruklu 4 terörist tutuklandı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir: Sorular nasıl çalındı ben de merak ediyorum