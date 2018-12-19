Pyd Rasulayn'da Evlerin Üzerine Lastik İstifledi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınırı komşusu olan Suriye'nin Rasulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü evlerin damlarına ve sokaklara araba lastiği istifledi.
Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinin sınırı komşusu olan Suriye
'nin Rasulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü evlerin damlarına ve sokaklara araba lastiği istifledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Fırat'ın doğusunda bulunan PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik her an operasyon yapılabileceği açıklamasının hemen ardından Türkiye
sınırına yakın bölgelerde terör örgütünün faaliyetleri gözleniyor. Ceylanpınar ilçesine komşu olan Rasulayn kentinde terör örgütüne mensup militanlar evlerin damına ve sokak aralarına araba lastikleri istiflemeye başladı. Teröristlerin, Türkiye tarafından gelebilecek bir operasyon neticesinde lastikleri yakarak hedef şaşırtmak istediği öğrenilirken, teröristlerin elektrik direklerinin altına mayın döşediği de iddia edildi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:35 Kaynak: İHA
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