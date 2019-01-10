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Pyd'ye Eleman Kazandırmak İçin Türkiye'ye Gelmiş

1 saat önce

PYD'ye eleman kazandırmak için Türkiye'ye gelmiş Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarında savaştıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelerek örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen zanlı tutuklandıADANA - Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan...

PYD'ye eleman kazandırmak için Türkiye'ye gelmiş
Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarında savaştıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelerek örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen zanlı tutuklandı

ADANA - Bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD saflarında savaştıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelerek eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunan zanlı tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD-YPG'nin, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı olası bir operasyon sırasında eleman sıkıntısı yaşayacağı için teröristleri Türkiye'ye göndererek eleman kazandırma çalışması yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda PYD-YPG'li Ahmet Kenna'nın Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye girerek Adana'nın Ceyhan ilçesinde faaliyette bulunduğu belirlendi.
Polis, zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. Zanlının belirlenen adresi basılarak gözaltına alındı. Zanlı, sözde PYD-YPG üniformasıyla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıkmasına rağmen suçlamaları kabul etmedi. Zanlı sorgusunun ardından adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Kenna tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:44 Kaynak: İHA

Adana, Ceyhan, Suriye, Türkiye, 3. Sayfa
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