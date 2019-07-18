Son Dakika Haberleri: PYD/YPG bünyesinde Suriye'de eğitim alan 5 zanlıya tutuklama
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PYD/YPG bünyesinde Suriye'de eğitim alan 5 zanlıya tutuklama

1 saat önce

İzmir'in Menderes ilçesinde, geçmiş dönemlerde terör örgütleri PYD/YPG bünyesinde bulunan ve Suriye'de silahlı eğitim aldıkları belirlenen 5 şahıs gözaltına alındı.

PYD/YPG bünyesinde Suriye'de eğitim alan 5 zanlıya tutuklama, System.String[]
İzmir'in Menderes ilçesinde, geçmiş dönemlerde terör örgütleri PYD/YPG bünyesinde bulunan ve Suriye'de silahlı eğitim aldıkları belirlenen 5 şahıs gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 2018 yılında Suriye'de terör örgütleri PYD/YPG bünyesinde faaliyet gösteren ve ardından da kaçarak Türkiye'ye gelen şahısların Menderes'te mevsimlik işçilerin arasında bulunduğunu tespit etti. Yürütülen operasyonda Çamönü ve Çileme Mahalleleri'nde meyve-sebze depolarında çalıştıkları belirlenen; A.Ş., A.Y., K.İ., H.B. ve A.N. br E.H. gözaltına alındı. Yapılan sorguda şüpheliler, Suriye'de silahlı eğitim aldıklarını itiraf ederken, 5 şahıs işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR
Menderes, Suriye, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:48 Kaynak: İHA
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