PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı - Son Dakika
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PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

25.05.2022 00:58
PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda terör örgütü mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, PYD/ YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı eğitim alan, örgüte finans sağlama faaliyetlerinde bulunan ve daha önce Ankara'da yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri neticesinde tespit edilen 3 şüpheli, Ankara merkezli 2 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Terörle Mücadele, Ankara, Terör, YPG, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: PYD/YPG'lilerin ifadeleri sonucunda 3 terör örgütü mensubu gözaltına alındı - Son Dakika
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