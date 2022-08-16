Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı

MANİSA'da, PKK/KCK- PYD/ YPG propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK- PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
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