Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı

16.08.2022 00:28
Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı

PYD/ YPG propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA'da, PKK/KCK- PYD/ YPG propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK- PYD/ YPG terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.


YORUMLAR
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Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı Manisa'da terör örgütü propagandası yapan 13 kişi gözaltına alındı MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.' MSB: 'Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.'
Kaynak: DHA

Manisa, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da terör operasyonunda 13 gözaltı - Son Dakika

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