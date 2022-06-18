PYD/YPG Suriye yapılanmasında aktif görev alan terörist Konya'da yakalandı - Son Dakika
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PYD/YPG Suriye yapılanmasında aktif görev alan terörist Konya'da yakalandı

18.06.2022 11:57
PYD/YPG Suriye yapılanmasında aktif görev alan terörist Konya'da yakalandı

Konya'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde aktif görev alan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Suriye'de PYD/YPG terör örgütünde aktif görev alan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince YPG/PYD terör örgütünün Suriye yapılanmasında aktif görev alan yabancı uyruklu bir şahsın Konya'ya geldiği bilgisine ulaşıldı. TEM ekiplerinin yürüttükleri çalışmalar neticesinde PYD/YPG terör örgütüne bağlı "Asayiş Kobani" isimli grup içerisinde görev aldığı tespit edilen terörist, Ereğli ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, alınan ifadesinde kendisinin 'Asayiş Kobani' isimli grup içerisinde bir süre silahlı eğitim aldığını ve eğitimden sonra Suriye'de şehir içine ve köylere atamalarının yapıldığını ve bu grubun sözde şehir içi güvenlik görevini yaptıklarını ifade etti. Örgüt adına görev yaptıkları bir karakol bulunduğunu belirten şahıs, bu karakolda şehir içinde uygulama noktası kurarak burada kontrol sağladıklarını, bu grubun ayrıca bayan suçlularla ilgilenmesi için 'Asayişa Jin' isimli bayan örgüt mensuplarından oluşan bir yapılanmanın bulunduğunu beyan etti.

TEM Şube Müdürlüğünce "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçuyla adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa PYD/YPG Suriye yapılanmasında aktif görev alan terörist Konya'da yakalandı - Son Dakika

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