"PYD/YPG'yi PKK'dan ayrı örgüt olarak tarif etmek ülkemize ihanettir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "PKK/PYD- YPG'nin işlediği suçlar uluslararası kuruluşlarca da kabul edilmiş ve PKK terör örgütü, AB ve NATO tarafından terör örgütleri listesine alınmıştır. PYD/YPG'yi PKK'dan ayrı ve bağımsız bir örgüt olarak tarif etmek ülkemize açıkça ihanettir." ifadesini kullandı.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin güneyinde kurulmak istenen terör devletinin imhası ve sınır güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Barış Pınarı Harekatı'nı kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin, Barış Pınarı Harekatı ile Suriye topraklarının bir kısmını işgal eden ve o topraklarda terör devleti kurmak isteyen terör örgütlerinin bu hedefini yerle bir ettiğini, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak, kendi toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri de yok ettiğine dikkati çeken Yıldız, PKK/PYD-YPG'nin Türkleri ve Kürtleri katleden bir terör örgütü olduğunu vurguladı.

Yıldız, "PKK/PYD-YPG'nin işlediği suçlar uluslararası kuruluşlarca da kabul edilmiş ve PKK terör örgütü, AB ve NATO tarafından terör örgütleri listesine alınmıştır. PYD/YPG'yi PKK'dan ayrı ve bağımsız bir örgüt olarak tarif etmek, ülkemize açıkça ihanettir." görüşünü dile getirdi.

"Bölgedeki teröristler etkisiz hale getirilecek"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör operasyonunu, "savaş" olarak niteleyen milletvekillerinin bulunduğunu aktaran Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bununla birlikte içimizde Türk ordusunun sivilleri öldürdüğünü söyleyen hainler vardır. Amaç ve niyetleri bizce malum bazı ülkelerin yetkilileri ve ülkemizde siyaset yapan bazı şahıslar, Türk devletinin meşru ve haklı beka mücadelesini dün olduğu gibi bugün de karalama yoluna gitmişlerdir. Öyle ki 40 yıldır mücadele ettiğimiz terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'yi özgürlük savaşçısı gibi gösterme gayret ve gafletleri yeni değildir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014'te yapmış olduğu konuşmada, PKK/YPG silahlı terör örgütünün cebir ve şiddet eylemleri ile varlığını meşru gösterecek şekilde beyanda bulunmuş, bu açıklama basın yayın organlarında kamuoyuyla paylaşılmıştır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 4 Ekim'de yaptığı yazılı basın açıklamasında, Başkanlık Divanı kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun suç teşkil eden fiil ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması için bir komisyon görevlendirdiğini hatırlatan Yıldız, komisyonun çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Yıldız, Barış Pınarı Harekatı ile bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirileceğini, bölge halkının terör zulmünden kurtulacağını ve sınır güvenliğinin tam olarak sağlanacağını kaydetti.