Pydypg'nin zorla silahaltına aldığı suriyeli çocukların umudu da türkiye - 2
1 saat önce
PYDYPG'nin zorla silahaltına aldığı Suriyeli çocukların umudu da Türkiye - 2.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:58 Kaynak: DHA
PYDYPG'nin zorla silahaltına aldığı Suriyeli çocukların umudu da Türkiye - 2
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