En popüler programlama dilleri belli oldu!

Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Bu gelişimin arkasında ise programlar bulunuyor. Her gün hayatımıza giren programlar sayesinde yaptığımız işlerin süresi kısalıyor ve bununla birlikte hayatımız da kolaylaşıyor. Hayatımızı kolaylaştıran programların arkasında ise farklı programlama dilleri yatıyor.

Python yükselişini sürdürüyor

Çeşitli kurslar, satıcılar ve mühendislerin arama sonuçlarına dayalı olarak popüler programlama dillerini ortaya koyan TIOBE, bu ayın en çok aranan uygulamalarını sıraladı. Ortaya çıkan verilere göre Python yükselişini sürdürüyor. Popülerliğini yüzde 2 daha arttıran Python, şu anda yüzde 15.42 pazar payı ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Google'ın yeni programlama dili C++'a rakip oluyor

Python'un günümüzde hemen her alanda yaygın olarak kullanılıyor. Diğer yandan C, yüzde 14.59 oranı ile birincilik kürsüsünü bırakırken ikinci sıraya gerilemiş durumda. Java ise yüzde 12.40 oranıyla üçüncü sırada yer alıyor. Java'yı C++ ve C# takip ediyor.

Visual Basic, Java Script, Assembly Language, SQL, PHP ise ilk on sırayı tamamlayan diğer programlama dilleri oldu. Diğer yandan Rust ilk 20'ye yaklaşırken, Kotlin tekrar ilk 30'a girmiş durumda. Yeni Google dili Carbon, ise TIOBE endeksine 192. sıradan giriş yaptı.

TIOBE Programlama Topluluğu endeksi, programlama dillerinin popülaritesinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayda bir güncellenen liste, dünya çapındaki mühendislerin, kursların ve üçüncü taraf satıcıların sayısına göre düzenleniyor.

Sıralama yapılırken için Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube ve Baidu gibi popüler arama motorları kullanılıyor. TIOBE indeksinin en iyi programlama dili veya çoğu kod satırının yazıldığı dil ile ilgili olmadığını tekrara hatırlatalım.

Geçtiğimiz ayki sonuçlara göre en popüler programlama dilleri bu şekilde sıralanıyor. Peki siz en popüler programlama dilleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.