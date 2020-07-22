QAnon: Twitter'dan komplo teorisiyle ilgili hesaplara karşı hamle

Twitter QAnon tomplo teorisini hedefleyen kapsamlı önlemler açıkladı. Önlemler arasında teoriyi savunan binlerce hesabın kapatılması da var.

Sosyal medya devi Twitter ayrıca, QAnon içerikli bağlantıları tavsiye eden mesajların da hedefleneceğini, ve bu teoriyle ilgili içeriklerin Twitter üzerinden paylaşılmasını engellemek için internet adreslerinin bloke edileceğini bildirdi.

QAnon ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bir kesim tarafından savunulan bir komplo teorisi.

Twitter, kendi platformu üzerinden paylaştığı açıklamada, aldığı önlemler ile bu teorinin "internet dışı ortamda" verdiği zararın önlenmesine katkıda bulunmayı umduğunu söylüyor.

Önlemler kapsamında QAnon ile ilgili tweet atarken platformun ilkelerini çiğnediği saptanan hesaplar sürekli olarak kapatılacak.

Açıklamaya göre "çok sayıda hesap açma ve bireylere karşı eşgüdümlü taciz örgütleme konusunda platformun kurallarını çiğneyen veya son haftalarda örnekleri çoğalan daha önceki yasakları aşmak için kendini gizlediği saptanan hesaplar" kapatılacak.

Bu kararlardan dünya çapında 150 bin hesabın etkilenmesi bekleniyor. Twitter son haftalarda 7 bin civarında hesabın çeşitli ihlaller nedeniyle kapatıldığını açıkladı

QAnon'un amacı ne?

QAnon teorisinin takipçileri, "derin devlet" diye tanımladıkları "vatan hainlerinin" Donald Trump'a komplo düzenlediğine inanıyor.

Bu komplo teorisi başta marjinal bir grup içinde yayılırken giderek sosyal medya üzerinden ana akımı da etkilemeye başladı.

QAnon takipçilerinin ayrıca internet üzerinden yayılan başka sahte iddialarla da alakası var. Bunlardan biri de geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen, bir ABD mobilya şirketinin çocuk ticareti yaptığı yolundaki iddialardı.

Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı FBI geçen yıl "komplo teorilerine inanan ülke içi aşırı gruplar" konusunda bir uyarı yayınlamış ve QAnon'u iç güvenlik tehdidi potansiyeli taşıyan bir hareket olarak tanımlamıştı.