Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı
29 dakika önce
Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı
Avustralyalı havayolu şirketi Qantas 19 saat 16 dakikalık New York-Sidney uçuşunu tamamlayarak rekor kırdı.
Deneme amaçlı yapılan uçuşta toplam 49 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Seyahat boyunca yapılan bir dizi testle uçaktakilerin sağlık durumları izlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:29
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