Son Dakika Haberleri: Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı
Son Dakika Dünya Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı

Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı

29 dakika önce

Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı

Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı, System.String[]

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas 19 saat 16 dakikalık New York-Sidney uçuşunu tamamlayarak rekor kırdı.


Deneme amaçlı yapılan uçuşta toplam 49 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Seyahat boyunca yapılan bir dizi testle uçaktakilerin sağlık durumları izlendi.

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New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:29 
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