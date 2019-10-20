Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı

Qantas 19 saatlik rekor New York-Sidney uçuşunu tamamladı

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas 19 saat 16 dakikalık New York-Sidney uçuşunu tamamlayarak rekor kırdı.

Deneme amaçlı yapılan uçuşta toplam 49 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Seyahat boyunca yapılan bir dizi testle uçaktakilerin sağlık durumları izlendi. Euronews.com'da Görüntüle

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