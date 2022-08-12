Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler - Son Dakika
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Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler

12.08.2022 15:36
Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler

QİANDONGNAN, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen ve dünyanın kıtlıkla mücadelesine büyük bir yardımda bulunan hibrit pirinç üretimi artarak devam ediyor.

QİANDONGNAN, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen ve dünyanın kıtlıkla mücadelesine büyük bir yardımda bulunan hibrit pirinç üretimi artarak devam ediyor.

Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Zhouping köyünde bulunan hibrit pirinç tohumu üretim üssünde bir köylü hibrit pirinç tohumlarını kurutuyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Tang Peng/Xinhua)

Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Zhouping köyünde bulunan hibrit pirinç tohumu üretim üssünde bir köylü hibrit pirinç tohumlarını hasat ediyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Hui/Xinhua)

Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Zhouping köyünde bulunan hibrit pirinç tohumu üretim üssünde hibrit pirinç tohumlarını hasat eden köylüler, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Yang Ying/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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