Çin'de Hibrit Pirinç Tohumu Üretiminden Kareler

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletine bağlı Qiandongnan Miao ve Dong Özerk İli'nin Zhouping köyünde bulunan hibrit pirinç tohumu üretim üssünde bir köylü hibrit pirinç tohumlarını hasat ediyor, 11 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Luo Hui/Xinhua)

QİANDONGNAN, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen ve dünyanın kıtlıkla mücadelesine büyük bir yardımda bulunan hibrit pirinç üretimi artarak devam ediyor.

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Kaynak: Xinhua

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