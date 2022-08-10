Çin Dışişleri Bakanı, Güney Kore Dışişleri Bakanı ile Biraraya Geldi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Güney Kore Dışişleri Bakanı ile Biraraya Geldi

10.08.2022 20:25
Çin Dışişleri Bakanı, Güney Kore Dışişleri Bakanı ile Biraraya Geldi

QİNGDAO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

QİNGDAO, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile görüştü, 9 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

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Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük... Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük... Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti Güney Kore, Çin'in ülkeye ABD menşeli füze sistemi konuşlandırmama çağrısını reddetti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Shandong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Güney Kore Dışişleri Bakanı ile Biraraya Geldi - Son Dakika

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