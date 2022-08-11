Çin Dışişleri Bakanı, Nepalli Mevkidaşı ile Görüştü

QİNGDAO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile görüştü, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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