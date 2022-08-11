Çin Dışişleri Bakanı, Nepalli Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Nepalli Mevkidaşı ile Görüştü

11.08.2022 16:55
Çin Dışişleri Bakanı, Nepalli Mevkidaşı ile Görüştü

QİNGDAO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile görüştü, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

QİNGDAO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi (sağda), Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde Nepal Dışişleri Bakanı Narayan Khadka ile görüştü, 10 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Shandong, Nepal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Nepalli Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Nepalli Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika
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