Çin Dışişleri Bakanı, Asya ve Afrika'dan Temsilcilerle Görüştü - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Asya ve Afrika'dan Temsilcilerle Görüştü

16.08.2022 21:56
Çin Dışişleri Bakanı, Asya ve Afrika'dan Temsilcilerle Görüştü

QİNGDAO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, Çin'i ziyaret eden Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'ndeki Asya ve Afrika'da gelişmekte olan ülkelerin diplomatik temsilcileriyle video konferans aracılığıyla görüştü.

QİNGDAO, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi Pazartesi günü, Çin'i ziyaret eden Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi'ndeki Asya ve Afrika'da gelişmekte olan ülkelerin diplomatik temsilcileriyle video konferans aracılığıyla görüştü. Wang, Çin'in insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum vizyonunu desteklemek ve ortak kalkınma ile refahı sağlayarak gezegeni daha da güzel hale getirmek için diğer gelişmekte olan ülkelerle dayanışma içinde çalışmak konusunda istekli olduğunu söyledi. Wang, "Devam eden Kovid-19 pandemisi, çalkantılı uluslararası durum ve Soğuk Savaş zihniyetinin yeniden canlanması karşısında, her zamankinden daha güçlü bir BM'ye ihtiyacımız var" dedi. Wang, tüm tarafların, özünde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemi, uluslararası hukuk tarafından desteklenen uluslararası düzeni ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine dayanan uluslararası ilişkileri yöneten temel normları sıkıca desteklemesi gerektiğini söyledi. Wang, gelişmekte olan ülkelerin temsilinin ve sesinin güçlendirilmesi gerektiğini ve çok taraflı kurumların belirli ülkelerin veya o ülkelerdeki gruplarının uluslararası meseleleri manipüle etme ve karar verme araçları haline indirgenmemesi gerektiğini vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı, ülkesinin insan hakları konusunun geliştirilmesinde elde ettiği başarıları anlatarak, Çin'in diğer ülkelerle insan haklarıyla ilgili fikir alışverişine ve işbirliğine istekli olduğunu belirtti. Bakan; bunun, ülkelerin birbirlerinden öğrenerek ilerleme kaydetmesi için eşitlik, karşılıklı saygı temelinde açık bir tavırla yapılması gerektiğini vurguladı. Wang, Taiwan sorununun tarihi gerçeklerini ve ülkesinin ciddi pozisyonunu izah ederek, Çin'in ABD'nin her açık provokasyonuna gerekli ve meşru tepkileri vermek durumunda olduğunu vurguladı. Wang bunun, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün yanı sıra diğer ülkelerin içişlerine karışmama ilkesini korumak için ülkesinin meşru hakkını kullanması olduğunu söyledi. Temsilcilerse, Çin'in dünyaca ünlü başarıları ve güçlü liderliği ile kalkınmayı, ilerlemeyi ve sosyal eşitliği teşvik etme çabalarını övdü. Temsilciler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararıyla kabul edilen tek Çin ilkesinin uluslararası toplumun mutabakatı ve tüm ülkeler ile Çin arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesinin siyasi temeli olduğunu belirtti. Temsilciler, Taiwan ve Xinjiang'ın Çin'in ayrılmaz parçaları olduğunu ve Çin'in iç işlerine hiçbir müdahaleye izin verilemeyeceğini belirtti. Temsilciler ayrıca, insan hakları konularının siyasileştirilmemesi ve Çin'in meşru haklarını savunmak için aldığı önlemlerin uluslararası toplum tarafından güçlü bir şekilde desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı, Asya ve Afrika'dan Temsilcilerle Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı, Asya ve Afrika'dan Temsilcilerle Görüştü - Son Dakika
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