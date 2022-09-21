Çin, Aden Körfezi'ne Eskort Görevi İçin Yeni Deniz Filosu Gönderdi

QİNGDAO, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 42. filosu, Aden Körfezi ve Somali açıklarındaki 41. deniz filosundan eskort görevini devralmak üzere Çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletindeki bir askeri limandan yola çıktı. 42. filo, güdümlü füze destroyeri Huainan, füze firkateyni Rizhao ile onlarca özel harekat askeri ve iki helikopter taşıyan tedarik gemisinin yer aldığı PLA Kuzey Saha Komutanlığı'na ait donanma askerleri ve ekipmanlardan oluşuyor. Filo göreve hazırlanırken, terör ve korsanlıkla mücadelenin yanı sıra ticari gemi kurtarma, silah kullanımı ve diğer konularda eğitildi.