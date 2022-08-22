Çin, Endonezya'ya Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı - Son Dakika
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Çin, Endonezya'ya Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı

22.08.2022 17:01
Çin, Endonezya'ya Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı

QİNGDAO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'daki Cakarta-Bandung yüksek hızlı demiryolu için özel olarak üretilmiş bir yüksek hızlı elektrikli yolcu treni ve bir denetim trenini taşıyan yük gemisi, Pazar günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao limanından ayrıldı.

QİNGDAO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'daki Cakarta- Bandung yüksek hızlı demiryolu için özel olarak üretilmiş bir yüksek hızlı elektrikli yolcu treni ve bir denetim trenini taşıyan yük gemisi, Pazar günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao limanından ayrıldı.Trenler, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında bir dönüm noktası olan proje için CRRC Qingdao Sifang Ltd. Şti. tarafından tasarlandı ve üretildi. Şirkete göre, ilk trenler Cakarta'ya Ağustos ayının sonunda varacak ve geri kalanının teslimatı 2023'ün başına kadar partiler halinde tamamlanacak.Fuxing hızlı treninin ileri teknolojisini temel alan ve saatte 350 kilometre maksimum hıza ulaşabilen trenler, Çin standartlarına göre tasarlandı, üretildi ve Endonezya'daki yerel operasyonel ortam, hat koşulları ve yerel kültüre uyarlandı.Toplam uzunluğu 142 kilometre olan Cakarta-Bandung hızlı tren hattı, Endonezya'nın başkenti Cakarta ile ünlü turizm kenti Bandung'u birbirine bağlıyor.

Çin, Endonezya'ya Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Jakarta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Endonezya'ya Hızlı Tren Sevkiyatına Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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