Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı

31.07.2022 19:13
Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı

QİNGDAO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğu kıyısındaki Qingdao kentinde bulunan Qingdao limanı, 2022'nin ilk yarısında 15 yeni konteyner rotasının açılması ve dış ticaret konteynerlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik yükselme kaydedilmesiyle dış ticaret hizmetlerinde artış yakaladı.

QİNGDAO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğu kıyısındaki Qingdao kentinde bulunan Qingdao limanı, 2022'nin ilk yarısında 15 yeni konteyner rotasının açılması ve dış ticaret konteynerlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik yükselme kaydedilmesiyle dış ticaret hizmetlerinde artış yakaladı.

Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'ni gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'ndeki bir konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'nde yer alan bir konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'nden ayrılan bir Maersk konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'ndeki bir konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor Çin Tarım Bankası Gelişmekte Olan Stratejik Sektörlere Yönelik Destekleri Artırıyor Çin'in Liaoning Eyaleti ile Avustralya Arasında Yeni Bir Posta Sevkiyat Rotası Oluşturuldu Çin'in Liaoning Eyaleti ile Avustralya Arasında Yeni Bir Posta Sevkiyat Rotası Oluşturuldu
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:13:41. #1.13#
SON DAKİKA: Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement