Çin'in Qingdao Limanı'ndan İhraç Edilmek İçin Bekleyen Ticari Araçlar - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Qingdao Limanı'ndan İhraç Edilmek İçin Bekleyen Ticari Araçlar

08.08.2022 18:45
Çin'in Qingdao Limanı'ndan İhraç Edilmek İçin Bekleyen Ticari Araçlar

QİNGDAO, 8 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao'daki Qingdao Limanı'nda Afrika'ya gitmek üzere ro-ro kargo gemisine yüklenmeyi bekleyen ticari araçlar görülüyor, 7 Ağustos 2022.

QİNGDAO, 8 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao'daki Qingdao Limanı'nda Afrika'ya gitmek üzere ro-ro kargo gemisine yüklenmeyi bekleyen ticari araçlar görülüyor, 7 Ağustos 2022. Qingdao Limanı'ndan bu yıl ihraç edilen ticari araç hacmi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 90'ın üzerinde bir artış gösterdi. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

YORUMLAR
500
Saıc-Gm-Wuling Yeni Enerjili Araç Satışlarında Rekor Kırdı Saıc-Gm-Wuling Yeni Enerjili Araç Satışlarında Rekor Kırdı Çin'in Hunan Eyaleti, Afrika Ülkeleriyle Yerel Para Üzerinden Ticaret Konusunu Araştırıyor Çin'in Hunan Eyaleti, Afrika Ülkeleriyle Yerel Para Üzerinden Ticaret Konusunu Araştırıyor
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Tragger, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Qingdao Limanı'ndan İhraç Edilmek İçin Bekleyen Ticari Araçlar - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
17:28 Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi
17:18 Gazeteci Latif Şimşek'i darp etmişti! 11 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
17:16 Fenerbahçe'nin ünlü taraftarı Rambo Okan, Beşiktaşlı mı olacak? Güzel fenomenden istekleri duyanları gülümsetti
17:14 Yıllar onu hiç değiştirmemiş! Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın kızı rolünde oynayan Müge Ulusoy, düzgün fiziğiyle beğeni topluyor
17:01 2023 seçimleri öncesi yeni bir parti daha kuruldu: Milliyetçi Sol Parti
16:55 Fenerbahçe resmen duyurdu! 10 numaralı forma Arda Güler'e verildi
16:56 Usta oyuncu Defne Yalnız: Parmağıma hiç fuhuş yüzüğü takmadım, bunun da onurunu ve rahatlığını yaşıyorum
16:51 Hollanda'da Türk fırtınası! Burak Yılmaz, Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk maçta enfes bir frikik attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 18:45:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Qingdao Limanı'ndan İhraç Edilmek İçin Bekleyen Ticari Araçlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement