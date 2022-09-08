Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü - Son Dakika
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Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü

08.09.2022 17:20
Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü

QİNGDAO, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde balıkçılar, dört aylık avlanma yasağının kısa bir süre önce kaldırılmasının ardından denizden ilk avları ile döndü.

QİNGDAO, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde balıkçılar, dört aylık avlanma yasağının kısa bir süre önce kaldırılmasının ardından denizden ilk avları ile döndü.

Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü

Balıkçılar, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da yer alan Xihai'an (Batı Sahili) Yeni Bölgesi'ndeki Jimiya balıkçı limanında avlarını boşaltıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da yer alan Xiha i'an (Batı Sahili) Yeni Bölgesi'ndeki Jimiya balıkçı limanında bir balık satıcısı aldığı balıkları yüklüyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qingdao'da yer alan Xiha i'an (Batı Sahili) Yeni Bölgesi'ndeki Jimiya balıkçı limanında bir balık satıcısı aldığı balıkları tartıyor, 7 Eylül 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü - Son Dakika

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