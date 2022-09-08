Çinli Balıkçılar İlk Avları ile Döndü

QİNGDAO, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde balıkçılar, dört aylık avlanma yasağının kısa bir süre önce kaldırılmasının ardından denizden ilk avları ile döndü.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, Eylül, Güncel, Son Dakika

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