Son Dakika Haberleri: Qingdao Masterler'e katılacak milli judocular Çin'e gitti
Son Dakika Spor Qingdao Masterler'e katılacak milli judocular Çin'e gitti - Son Dakika Spor

Qingdao Masterler'e katılacak milli judocular Çin'e gitti

6 saat önce

Judoda yılın son takvim müsabakası ve olimpiyatlara kota puanı kazandıran Qingdao Masterler'e katılacak milli takım Çin'e gitti.

Qingdao Masterler'e katılacak milli judocular Çin'e gitti, System.String[]

Judoda yılın son takvim müsabakası ve olimpiyatlara kota puanı kazandıran Qingdao Masterler'e katılacak milli takım Çin'e gitti.

12-14 Aralık tarihlerinde yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi kadınlarda Gül Kader Şentürk (48), İrem Korkmaz (52), Kayra Sayit (+78), erkeklerde Bilal Çiloğlu (73),  Vedat Albayrak (81) ve Mikail Özerler (90) temsil edecek.

Milli judocuların müsabaka günleri şu şekilde:

12 Aralık Perşembe

Kadınlar: 48 Kg: Gül Kader Şentürk, 52 Kg: İrem Korkmaz.

13 Aralık Cuma

Erkekler: 73 Kg: Bilal Çiloğlu, 81 Kg: Vedat Albayrak.

14 Aralık Cumartesi

Kadınlar: +78 Kg: Kayra Sayit, erkekler: 90 Kg: Mikail Özerler.


Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:51 Kaynak: DHA
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