Qingdao Masters, Çin'de başlıyor! Türkiye'den 6 sporcu...

Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.



Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:



Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit ( 78 kilo)



Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo)



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