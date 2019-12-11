Qingdao Masters, Çin'de başlıyor! Türkiye'den 6 sporcu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Qingdao Masters, Çin'de başlıyor! Türkiye'den 6 sporcu... - Son Dakika Spor

Qingdao Masters, Çin'de başlıyor! Türkiye'den 6 sporcu...

6 saat önce

Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Qingdao Masters, Çin'de başlıyor! Türkiye'den 6 sporcu..., System.String[]

Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Qingdao kentinde 67 ülkeden 218 kadın ve 228 erkek sporcunun mücadele edeceği organizasyon, 14 Aralık Cumartesi günü sona erecek.


Turnuvada Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:


Kadınlar: Gül Kader Şentürk (48 kilo), İrem Korkmaz (52 kilo), Kayra Sayit ( 78 kilo)


Erkekler: Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), Mikail Özerler (90 kilo)


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Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:09 
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