QM Awards 2020 oylama heyecanı başladı - Son Dakika

QM Awards 2020 oylama heyecanı başladı

26.01.2021 10:30
QM Awards 2020 oylama heyecanı başladı, System.String[]

Heyecan ve merak ile beklenen, Türk Turizm Endüstrisinin en önemli ve kapsamlı ödülü olan QM Awards 2020 nin ilk tur oylaması başladı. Bu yıl 11. kez düzenlenecek olan QM, 11 ülkede oylama heyecanı yaşatacak. 5 dilde gerçekleşecek olan oylama 15 Ocak (bugün) itibari ile iki aşamalı oylama sürecinde 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kazananlar yine muhteşem bir gala gecesinde ödüllerine kavuşacak.

Heyecan ve merak ile beklenen, Türk Turizm Endüstrisinin en önemli ve kapsamlı ödülü olan QM Awards 2020 nin ilk tur oylaması başladı.  Bu yıl 11. kez düzenlenecek olan QM, 11 ülkede oylama heyecanı yaşatacak. 5 dilde gerçekleşecek olan oylama 15 Ocak (bugün) itibari ile iki aşamalı oylama sürecinde 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kazananlar yine muhteşem bir gala gecesinde ödüllerine kavuşacak.

Oylama nasıl yapılıyor?

Her yıl www.qmawards.com ve www.gmdergi.com adreslerinden oylanabilen QM, iki aşamalı oylama sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

Güçlü etkileşim ile iki aşamalı oylama

Kazananları seçmek için dört haftalık zaman diliminde iki ayrı süreçten oluşan anket bu yıl Türkçe ile 5 dilde ( İngilizce, Almanca, Rusca ve İspanyolca) oylanabilecek. 2019 yılında 100 bini aşkın ziyaret ile sektör profesyonellerinin ve paydaşlarının katılım gösterdiği QM Awards turizm dünyasında her yıl olduğu gibi bu yılda güçlü bir etkileşim ağı oluşturacak. Bu etkileşim ile oylama anketinde yer alan markalar, 5 dilde en az 11 ülkede turizmin Türkiye paydaşları ile buluşma ve kendilerini ifade edebilme fırsat ve avantajını yakalayacaklar.

Oylama anketini onayla!

www.qmawards.com veya www.gmdergi.com oylama sayfasına isim ve mail adresi ile katılımcılar kayıt olarak, anketlere oy verebilecek. Her katılımcı bu anket için 2 aşamalı oylamada birer kez oy kullanabilecek. Oylamaya katılan site ziyaretçilerine onay maili, ilgili mail adreslerine gönderilecek ve oylama, kendilerinin anketlerine onayı ile geçerli sayılacak.

Önerilerinizi sunun!

QM Awards Ödülleri'nin 1. tur anketinde katılımcılar ankette yer almasını istediği adayları, her kategorinin altında yer alan öneri kutusuna yazarak adaylarını da iletebilecek. Talep yoğunluğuna göre önerilen adaylar 1. Tur anketinde yer alabilecek. Anketinin sonuçları Subat ayı itibari ile qmawards.com ve gmdergi.com adresleri üzerinden aşama aşama izlenebilecek.

Turizm, Ocak, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin QM Awards 2020 oylama heyecanı başladı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 25,15 artırıldı Zirvenin sahibi Apple oldu! İşte dünyanın en değerli markaları 12 bıçak darbesiyle öldürülen Dilek'in, cinayetten saatler önce katiliyle aynı karede olduğu ortaya çıktı Genç çift, uyarılara kulak tıkayıp otobüs durağında ilişkiye girdi Optimar anketinde en beğenilen siyasetçi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu, ikinci sırada Selahattin Demirtaş var Acun Ilıcalı'nın jüri üyesi Murda'ya Tarkan'dan şok: Ya klibi kaldırın ya da size dava açacağız
Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi Eski hocası, Salih Uçan'ın Galatasaray'la anlaştığını söyledi         
10:47
2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu 2021'in ilk yarısında bedelli askerlik ücreti 39 bin 788 lira oldu         
10:45
2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu 2. Lig'de oynayan basketbolcu Ziya Berhan Kılıç, kaldığı lojmanda ölü bulundu         
10:21
Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,42'den işlem görüyor         
10:07
Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini tek kurşunla öldürdü         
10:01
Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu Kemal Sunal'ın Türk sinema tarihine damga vuran 'Doktor Civanım' filmi gerçek oldu         
09:45
3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, 3 turisti art arda bıçaklayan kağıt toplayıcısı kıskıvrak yakalandı, "Bir an için onları şeytan sandım" dedi         
09:33
Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı Eşinden miras kalan tarlanın parasıyla evlenmek isterken dolandırıldı         
09:14
Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi Emre Aşık ve Yağmur Aşık mahkemede! Boşanma davasına sevgilisi ile geldi         
07:59
Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş Sezercik'in velayet isyanı: Annesi, erkek arkadaşıyla yataktayken kızımı da yanına alıyormuş         
07:51
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış         
07:34
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti         
22:16
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 10:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: QM Awards 2020 oylama heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei