QM Awards 2020 oylama heyecanı başladı

Heyecan ve merak ile beklenen, Türk Turizm Endüstrisinin en önemli ve kapsamlı ödülü olan QM Awards 2020 nin ilk tur oylaması başladı. Bu yıl 11. kez düzenlenecek olan QM, 11 ülkede oylama heyecanı yaşatacak. 5 dilde gerçekleşecek olan oylama 15 Ocak (bugün) itibari ile iki aşamalı oylama sürecinde 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kazananlar yine muhteşem bir gala gecesinde ödüllerine kavuşacak.

Oylama nasıl yapılıyor?

Her yıl www.qmawards.com ve www.gmdergi.com adreslerinden oylanabilen QM, iki aşamalı oylama sistemi ile gerçekleştirilmektedir.

Güçlü etkileşim ile iki aşamalı oylama

Kazananları seçmek için dört haftalık zaman diliminde iki ayrı süreçten oluşan anket bu yıl Türkçe ile 5 dilde ( İngilizce, Almanca, Rusca ve İspanyolca) oylanabilecek. 2019 yılında 100 bini aşkın ziyaret ile sektör profesyonellerinin ve paydaşlarının katılım gösterdiği QM Awards turizm dünyasında her yıl olduğu gibi bu yılda güçlü bir etkileşim ağı oluşturacak. Bu etkileşim ile oylama anketinde yer alan markalar, 5 dilde en az 11 ülkede turizmin Türkiye paydaşları ile buluşma ve kendilerini ifade edebilme fırsat ve avantajını yakalayacaklar.

Oylama anketini onayla!

www.qmawards.com veya www.gmdergi.com oylama sayfasına isim ve mail adresi ile katılımcılar kayıt olarak, anketlere oy verebilecek. Her katılımcı bu anket için 2 aşamalı oylamada birer kez oy kullanabilecek. Oylamaya katılan site ziyaretçilerine onay maili, ilgili mail adreslerine gönderilecek ve oylama, kendilerinin anketlerine onayı ile geçerli sayılacak.

Önerilerinizi sunun!

QM Awards Ödülleri'nin 1. tur anketinde katılımcılar ankette yer almasını istediği adayları, her kategorinin altında yer alan öneri kutusuna yazarak adaylarını da iletebilecek. Talep yoğunluğuna göre önerilen adaylar 1. Tur anketinde yer alabilecek. Anketinin sonuçları Subat ayı itibari ile qmawards.com ve gmdergi.com adresleri üzerinden aşama aşama izlenebilecek.