QNA'ya siber saldırının üzerinden iki yıl geçti

Suudi Arabistan
, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), Mısır
ve Bahreyn
'in Katar
ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurmasına ve Körfez
ülkeleri arasında krize yol açan Katar resmi ajansı QNA'nın internet sitesine siber saldırı düzenlenmesinin üzerinden 2 yıl geçti.
Körfez ülkeleri arasında benzeri görülmemiş krize yol açan 23 Mayıs 2017 gecesi geç saatlerde Katar resmi haber ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye atfen bazı açıklamaların yayınlanması ikinci yılını doldurdu.
Körfez krizi devam ederken, Katarlı yetkililer, QNA'ya siber saldırının ikinci yılında olayı unutmayarak, bunun "organize suç olduğunu" vurguladı.
Katar Dışişleri Bakanı
Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, siber saldırının yıl dönümü nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter
'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saldırganların Katar devleti ve halkına yönelik ablukaya gerekçe olarak gösterdiği Katar halkının maruz kaldığı organize korsanlık suçu ve fabrikasyon yalanların ikinci yıl dönümü." ifadelerini kullandı.
Bakan, olayın Körfez ülkeleri halklarını bölücü bir tutuma sevk eden bir suç olduğunu belirtti.
Katar Emiri'nin kardeşi Şeyh Cevan bin Hamed Al Sani de siber saldırı suçunun, Körfez toplumu arasındaki yangını ateşleyen kıvılcım olduğunu ifade ederek, iki yıl geçmesine rağmen hala "ateşe odun taşıyıcıların" bunu yapmaya devam ettiğini, ustalaştığı bu işi sürdürdüğünü söyledi. Dışişleri Bakanlığı
Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, "Ablukaya gerekçe olarak göstermek üzere QNA'ya siber saldırı yapan, Emir'e uydurma konuşma atfeden, yalancı, gaddar komşular ortaya çıktı. Hamdolsun Katar, Allah'ın yardımı, akıllı liderliği ve halkın desteğiyle onların çabalarını başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullandı.
Katar Hükümeti İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani de Katar'ın geçen iki yılda gerçekleri ortaya çıkarmayı başardığını, başarılar elde ettiğini belirtti.
Siber saldırı krizi
QNA sitesinde 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye atfedilen " ABD
'ye karşı ve İran
'ı destekleyici" ifadeler yayınlandı ve açıklamalar kısa bir süre içinde medyada geniş bir şekilde yer aldı.
Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar Hükümeti İletişim Ofisi Müdürü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı da QNA'nın siber saldırıya uğradığı ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almamalarını talep etti. Doha
'nın, bunun ajansın sistemine sızan bilgisayar korsanlarının işi olduğunu ve Emir Şeyh Temim'in böyle bir açıklama yapmadığını duyurmasına rağmen BAE, Suudi Arabistan ve Mısır medyası konuyla ilgili Katar'ı eleştiren çizgide yayınlarını yoğunlaştırarak devam ettirdi.
Takvimler 5 Haziran
'ı gösterdiğinde Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, Doha ile diplomatik ilişkilerini sonlandırdığını, hava sahalarını Katar'a kapattıklarını açıklamasıyla Körfez'in tarihteki en büyük diplomatik krizi başladı.