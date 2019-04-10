Son Dakika Haberleri: Qnb Finans Varlık Faaliyetlerine Başladı

Qnb Finans Varlık Faaliyetlerine Başladı

1 saat önce

QNB Finansbank Grubu bünyesinde kurulan QNB Finans Varlık Kiralama AŞ faaliyete geçti.

Qnb Finans Varlık Faaliyetlerine Başladı, System.String[]
QNB Finansbank Grubu bünyesinde kurulan QNB Finans Varlık Kiralama AŞ faaliyete geçti.

Grup tarafından yapılan açıklamaya göre, sukuk piyasasında daha aktif bir rol oynamayı hedefleyen QNB Finansbank Grubu, bünyesinde kurulan QNB Finans Varlık Kiralama AŞ ile sektörde bir ilke imza atıyor.

QNB Finansinvest'in bir iştiraki olarak faaliyetlerine başlayan QNB Finans Varlık, bir aracı kurum tarafından kurulan ilk varlık kiralama şirketi olarak faizsiz bankacılık ilkelerine uygun şekilde kira sertifikası ihraçlarında bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansinvest Genel Müdürü Pamir Karagöz, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunacak ve yatırımcılara katma değer sağlayacağına inandıkları farklı yatırım ürünleri sunmak üzere QNB Finans Varlık şirketini kurduklarını ve sektörde bir ilke imza attıklarını belirtti.

Karagöz, geçen yıl QNB Finansbank Grubu iştiraklerinden QNB Finansleasing'in, sektörde ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu alandaki fırsatları doğru değerlendirmek ve piyasadaki mevcut borçlanma araçlarına iyi bir alternatif olacak kira sertifikası ihracı ile farklı yatırım ürünlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılara ulaşmayı hedefliyoruz. QNB Finans Varlık, hem yurt içinde hem de yurt dışında kira sertifikası ihracı gerçekleştirebilecektir. QNB Finans Varlık, kira sertifikası ürününü yatırımcılara tanıtmayı ve kullanımını artırmayı ilke edinmiştir. QNB Finans Varlık sayesinde, QNB Finansbank Grubu, sukuk piyasasında daha aktif bir rol oynamayı hedeflemektedir."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:59 Kaynak: AA
Finansbank, Güncel
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