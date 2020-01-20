QNB Finansbank 1250 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank 1250 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor - Son Dakika Ekonomi

QNB Finansbank 1250 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor

6 saat önce

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

QNB Finansbank 1250 TL'ye varan emekli promosyonu sunuyor, System.String[]

QNB Finansbank, emekli maaşını üç yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emeklilere 1250 TL'ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, ayrıca emekli tanıdıklarının maaşını QNB Finansbank'a yönlendiren müşterilere, yönlendikleri emekli başına 125 TL olmak üzere toplamda 1250 TL nakit kazanma fırsatı sunuyor.

Bu iki kampanya sayesinde bir emekli müşteri toplamda 2 bin 500TL'ye kadar nakit kazanma fırsatı yakalayabilecek.

QNB Finansbank müşterisi emekliler, Türkiye'deki tüm QNB Finansbank şubelerinde öncelikli hizmet alabilmelerinin yanı sıra yurt içi tüm banka ve ATM'lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme hakkına da sahip olacaklar.

Buna ek olarak, bireysel internet bankacılığı kullanılarak yapılacak işlemlerden EFT ve havale işlemleri de ücretsiz olacak.

Ayrıca CardFinans Emekli kredi kartına sahip olan emekliler, ilk yıl yıllık üyelik ücreti ödemeyip, eczane ve marketlerde QNB Finansbank POS'larından yapacakları 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 oranında, aylık 15 TL indirim ayrıcalığından da faydalanabilecek.

Finansbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:48 Kaynak: AA
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