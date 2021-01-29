QNB Finansbank 2020'de 2,5 milyar lira net kâr elde etti - Son Dakika

QNB Finansbank 2020'de 2,5 milyar lira net kâr elde etti

29.01.2021 10:31
QNB Finansbank 2020'de 2,5 milyar lira net kâr elde etti, System.String[]

QNB Finansbank geçen yıl 2 milyar 487 milyon liralık net dönem karı elde etti.

QNB Finansbank geçen yıl 2 milyar 487 milyon liralık net dönem karı elde etti.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, salgınla dünya tarihine geçen 2020 yılında da reel sektöre desteğini artırarak sürdürürken, istikrarlı büyümeye devam etti.

Özellikle kurumsal ve ticari krediler alanında büyümesini sürdüren bankanın toplam aktifleri 31 Aralık itibarıyla önceki yıla göre yüzde 25 artarak 227 milyar 253 milyon liraya ulaştı. Net krediler yüzde 25 artışla 138 milyar 719 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 26 yükselişle 125 milyar 976 milyon liraya ulaştı.

Bankanın 2020 yılı net dönem karı 2 milyar 487 milyon TL olarak gerçekleşirken, toplam özkaynakları yüzde 15 artarak 19 milyar 222 milyon liraya yükseldi.

"Dijital bir geleceğe hazırlanıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, geçen yıl banka olarak çalışan ve müşterilerinin sağlığını korumayı, kesintisiz bankacılık hizmeti sunmayı ve reel sektörün bu süreci atlatması için destek olmayı üç ana hedef olarak belirlediklerini bildirdi.

Bu yıl aşıyla birlikte ekonomide hızlı ve istikrarlı büyüme beklediklerini, banka olarak daha dijital bir geleceğe hazırlandıklarını kaydeden Güzeloğlu, Türk bankacılık sektörünün salgın döneminde özellikle ekonominin ayakta kalması için çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Güzeloğlu "Bankacılık sektörünün reel sektörü desteklemek için yaptığı çalışmaların ekonomideki olumlu etkisini görüyoruz. QNB Finansbank olarak reel sektörü desteklemeye kesintisiz devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Finansbank, Aralık, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank 2020'de 2,5 milyar lira net kâr elde etti - Son Dakika Ekonomi


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