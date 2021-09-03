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QNB Finansbank'a Avrupa'nın "En İnovatif Bankası" ödülü - Son Dakika

QNB Finansbank'a Avrupa'nın "En İnovatif Bankası" ödülü

03.09.2021 15:15
QNB Finansbank'a Avrupa'nın

QNB Finansbank'ın Dijital Köprü Platformu, bu yıl aldığı dört ödülden sonra şimdi de Avrupa'nın en prestijli ödül programlarından "World Finance" tarafından 2021 yılının "En İnovatif Banka" kategorisinde bir ödülün daha sahibi oldu.

QNB Finansbank'ın Dijital Köprü Platformu, bu yıl aldığı dört ödülden sonra şimdi de Avrupa'nın en prestijli ödül programlarından "World Finance" tarafından 2021 yılının "En İnovatif Banka" kategorisinde bir ödülün daha sahibi oldu.

QNB Finansbank açıklamasına göre, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük finans kuruluşu Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye iştiraki QNB Finansbank, Dijital Köprü Platformu ile KOBİ'lerin dijital dönüşümünde önemli rol oynuyor. Dijital Köprü, Türkiye'de ve dünyada bilinen "Platform Bankacılığının" öncüsü olarak biliniyor ve globalde aldığı ödüllerle de bunu desteklemeye devam ediyor.

Açıklamaya göre, Dijital Köprü Platformu 2021 yılı boyunca, Global Finance tarafından "The Innovators 2021"de Kurumsal Bankacılıkta Üstün İnovasyon ödülüne ve Stevie International Business Awards'da ise "Yeni İş Zekası Çözümleri" kategorisinde aldığı ödül ve iş ortakları ile "Yılın Teknoloji Ortağı" kategorisinde aldığı iki ödülle toplam üç ödüle layık görüldü.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Başkanı Okay Yıldırım, bankacılık sektörü olarak özellikle reel sektörün gelişimi ve yeni dijital dünyada iş yapış biçimlerine çözüm üretme konusunda çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini dile getirdi.

Yıldırım, "Dijital Köprü Platformu ile on binlerce KOBİ'ye işletmelerinin dijital dönüşümünde öncülük ettik ve platforma katmaya devam ettiğimiz yeniliklerle kendilerinin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca pek çok kez ödüle layık görüldük. Şimdi ise yine sektörün en prestijli ödül programlarından biri olan World Finance tarafından bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bankacılık ve bankacılık dışı hizmetleri tek bir platformda bir araya getirerek Türkiye ve dünyada bir ilke imza attık. Bu yıl Dijital Köprü ve çözüm ortaklarımız olarak aldığımız bu beşinci ödülle başarılarımızı taçlandırıyoruz ve bunun devamının geleceğine de inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Dijital Köprü, KOBİ'lere sunduğu e-Dönüşüm Hizmetleri, Çoklu Banka Hesap Yönetimi, e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi, Ön Muhasebe Programı, NeoVade, Mağaza Satış ve Stok Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Saha Ekip Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi ve Mutabakat İşlemleri'nden oluşan 10 farklı fintech çözümüne ikinci yarı yıl itibarıyla yenilerini eklemeye devam edecek. Söz konusu dijital çözümler 2022 yılına kadar ücretsiz sunulacak.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Finansbank, Türkiye, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel QNB Finansbank'a Avrupa'nın 'En İnovatif Bankası' ödülü - Son Dakika


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