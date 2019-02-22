QNB Finansbank'a Bonds & Loans'dan 4 Ödül

Ödüller 21 Şubat'ta Shangri-La Bosphorus İstanbul'da gerçekleştirilen törende açıklandı.

Finans sektörünün en iyilerinin ödüllendirildiği 2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, QNB Finansbank, yıl içerisinde finansman desteğinde bulunduğu, Türkiye'nin ulaşım ve gayrimenkul alanlarında hayata geçirdiği dev projelerle dört ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank Ticari Bankacılık ve Proje Finansmanı Genel Müdür Yardımcısı Engin Turhan, QNB Finansbank olarak hem kredi temsilcisi hem de teminat temsilcisi görevlerini üstlendikleri Menemen-Çandarlı Otoyol Projesi'nin "Yılın Ulaştırma Finansmanı Kredisi" kategorisinde ikincilik ödülüne, uluslararası bankaların kredi temsilcisi oldukları Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden biri olan Çanakkale Otoyol Projesi ile de "Yılın Proje Finansmanı Kredisi" ve "Yılın Altyapı Finansmanı" kategorilerinde birincilik ödüllerinin sahibi olduklarını ifade etti.

Ayrıca bankanın finansmanında tek başına rol aldığı ve ETS Grubu'a ait Ersoy Otelcilik'e sağlanan kredi ile de "Yılın Gayrimenkul Finansmanı Kredisi" dalında üçüncülük ödülünü almış olmanın mutluluğunu taşıdıklarını söyledi.

Engin Turhan, yer aldıkları proje finansmanı işlemleri ile ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteğin geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da artarak devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin dev projelerine destek vermenin ekonomiyi güçlendirme hedefleri doğrultusunda gerçekleştiğini ifade eden Engin Turhan "Ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, istihdam yaratan projelerin hayata geçmesi için önümüzdeki dönemde de destek vermeye devam edeceğiz" dedi.