QNB Finansbank'a "Toplumsal Değer" ödülü

QNB Finansbank, Minik Eller Büyük Hayaller Kurumsal Sosyal Sorumluluk platformu kapsamında faaliyetlerini sürdürdüğü "Minik Eller Kod Yazıyor" projesiyle Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Ödülleri'nde "Toplumsal Değer" kategorisinde özel ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, Banka, TSPB tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen TSPB Piyasa Ödülleri kapsamındaki "Toplumsal Değer" kategorisinde özel ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank İletişim ve Müşteri Deneyimi Ofisi Direktörü Armağan Engel, topluma katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında yaptıkları çalışmaların odağını çocuklar olarak belirlediklerini aktardı.

Bu çerçevede "Minik Eller Büyük Hayaller" kurumsal sosyal sorumluluk platformunu kurduklarını anımsatan Engel, şunları kaydetti:

"5 yıldan bu yana çocukların yenilikçi, yaratıcı, analitik, güvenilir, teknolojik, çözümcü, farklı düşünen ve pozitif kişilik özelliklerine sahip olmaları hedefiyle, onları geleceğe hazırlamak amacıyla matematikten kodlamaya, kültür-sanattan eğitime kadar birçok alanda proje gerçekleştiriyoruz. 2015'ten bu yana 2 binden fazla gönüllü finansçımızın da katılımıyla bu projeler ile Türkiye genelinde 530 binden fazla çocuğumuza ulaştık. Bu sayı, her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yıl bu ödülü bu hedeflerle hayata geçirdiğimiz Minik Eller Kod Yazıyor projesiyle kazandık. Çok gururluyuz."

"Minik Eller Kod Yazıyor" projesi

Verilen bilgiye göre, QNB Finansbank'ın 2015 yılından bu yana öncülüğünü üstlendiği kod yazma eğitimleri, 2019'un mart ayından itibaren "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi kapsamında Habitat Derneği'yle birlikte gerçekleştiriliyor.

8-14 yaş arası çocuklara MIT (Massachusetts Institute of Technology) tarafından geliştirilen lisanslı bir kodlama eğitimi programı olan Scratch ile eğitim verilerek her yıl Scratch Cup yarışmasıyla birlikte katılımcı çocuklar ödüllendiriliyor.

Scratch, aynı zamanda, kullandığı blok kodlama sayesinde sanat ve kodlamayı birleştirerek çocuklara daha yaratıcı olabilecekleri bir süreç sunuyor.

Haziran 2020'de online eğitimlerine başlayan "Minik Eller Kod Yazıyor" projesi ile bugüne kadar 24 ilde 23 bine yakın çocuğa ulaşılarak 154 bin 184 saat kodlama eğitimi verildi.

Proje kapsamında Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Mardin, Ordu, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon ve Uşak illerine gidildi.