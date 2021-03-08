QNB Finansbank, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı - Son Dakika

QNB Finansbank, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı

08.03.2021 13:41
QNB Finansbank, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı, System.String[]

QNB Finansbank, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin (UN Women) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs)...

QNB Finansbank, 2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin (UN Women) ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt verdi.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, UN Global Compact ve UN Women ortaklığında oluşturulan WEPs, özel sektöre iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken temel prensipler konusunda yol gösteriyor.

Bildirgeye imza atan kurum ve kuruluşlar, Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt veriyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni oluşturan 7 ilke şöyle:

"Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi, tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi, kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması, toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması."

"Kadın çalışan oranımız yüzde 56 düzeyinde"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, QNB Finansbank'ta çalışan Finansçıların yüzde 56'sının kadın olduğunu belirterek, özellikle finans alanında kadın istihdamı ve yönetiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bu imza ile finans alanında da kadının daha üst düzey pozisyonlara gelmesi için QNB Finansbank'ın öncü kimliğini daha da vurguladıklarını aktaran Aras, şunları kaydetti:

"Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için verilen her mücadele, geleceğin daha iyi ve daha gelişmiş toplumunu oluşturacaktır. QNB Finansbank'ı kurduğumuz 1987 yılından bu yana Banka'nın en kilit fonksiyonlarından olan risk yönetimi, kredi yönetimi, bilgi teknolojileri ile hukuk departmanlarında ve iştiraklerimizin yönetimlerinde kadın yöneticilerimizin en kritik görevlerde liderlik etmesi QNB Finansbank'ın başarısının sırlarından biridir.

Bankamız, güçlü ekonominin toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiği inancıyla uygulamalarını geliştirmeye ve dönüştürmeye devam etmektedir. 2020 sonu itibarıyla QNB Finansbank'ta kadın çalışan oranımız yüzde 56 düzeyindedir. Kadınların iş hayatında ve toplumda temsilinin güçlendirilmesi hedefiyle yine aynı dönemde işe alımlarımızın yüzde 62'sini kadınlar oluşturmuştur. Bu imza ile tüm QNB Finansbank ve iştiraklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği için mevcut çalışmalarımızı artırmayı ve bu konuda farkındalığı daha da genişleteceğimizi de taahhüt ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurum ve kuruluşların atacağı her imza ve yaratacağı farkındalık daha eşit bir dünyanın oluşması için önemli bir adım olacaktır."

Birleşmiş Milletler, Finansbank, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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