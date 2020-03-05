QNB Finansbank, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

QNB Finansbank, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayarak dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin üyesi oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalayarak tüm dünyada 160'ın üzerinde ülkede 9 bin 500'ün üzerinde şirket ve 3 binin üzerinde ticari amaç gütmeyen kuruluştan oluşan üyeleri sayesinde dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifinin üyesi oldu.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, dünyadaki tüm insanlara, topluluklara ve pazarlara kalıcı fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yaratmak için kurumların birlikte hareket etmelerini destekliyor. Sözleşme, şirketlerin ve kuruluşların stratejilerini ve operasyonlarını bu sözleşmenin insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenmiş 10 ilkesiyle uyumlu hale getirmeleri için desteklerken, aynı zamanda BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılabilmesi için iş dünyasına öncülük ediyor.

"Tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik bakış açısıyla hareket etmeye çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, şunları kaydetti:

"Finans sektörünün güçlü bir oyuncusu olarak, bu önemli girişimin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Sektörümüz özellikle finansman sağladığı bireyler, firmalar ve projelerle sürdürülebilir bir dünyanın oluşumunda önemli bir itici ve dönüştürücü güce sahip. Banka olarak, bu sözleşmeyi imzalayarak bankacılık sektörünün dönüştürücü gücünü sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kullanmayı taahhüt ediyoruz. Faaliyetlerimizin doğrudan ve dolaylı etkilerini her zaman dikkate alıyor; özellikle finansman sağladığımız büyük çaplı projelerin çevresel ve sosyal etkilerini büyük bir titizlikle değerlendiriyoruz. Bankacılık hizmetlerine erişmekte güçlük çeken kesimlere hizmetlerimizi ulaştırmak, kadın girişimcilerimizi destekleyerek ekonomiye katılmalarını sağlamak, hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle içinde bulunduğumuz topluma katkı sağlamak, inovasyon, girişimcilik ve dijital dönüşümü destekleyerek toplumu ve ekonomiyi şekillendirmek gibi pek çok konuda çalışmalar yürütüyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken elbette operasyonlarımızın çevresel etkilerini azaltmayı da ihmal etmiyoruz.

Banka olarak tüm iş süreçlerimizde sürdürülebilirlik bakış açısıyla hareket etmeye çalışıyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, bu bakış açımızı yansıtan önemli bir inisiyatif. Bunun bir parçası olarak gelecek kuşaklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için tüm paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğimizi belirtmekten memnuniyet duyuyorum."