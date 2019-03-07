Son Dakika Haberleri: QNB Finansbank eurobond ihracına yoğun talep

QNB Finansbank eurobond ihracına yoğun talep

19 dakika önce

QNB Finansbank, 2018 Mart ayından sonra uluslararası piyasalarda eurobond ihracı gerçekleştiren ilk özel Türk bankası oldu.

QNB Finansbank eurobond ihracına yoğun talep, System.String[]
QNB Finansbank, 2018 Mart ayından sonra uluslararası piyasalarda eurobond ihracı gerçekleştiren ilk özel Türk bankası oldu. 5.5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki eurobond ihracına yaklaşık 150 yatırımcıdan 1.7 milyar dolar tutarında talep geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:50 

Finansbank, Ekonomi
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