QNB Finansbank eurobond ihracına yoğun talep
19 dakika önce
QNB Finansbank, 2018 Mart ayından sonra uluslararası piyasalarda eurobond ihracı gerçekleştiren ilk özel Türk bankası oldu.
QNB Finansbank
, 2018 Mart ayından sonra uluslararası piyasalarda eurobond ihracı gerçekleştiren ilk özel Türk bankası oldu. 5.5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarındaki eurobond ihracına yaklaşık 150 yatırımcıdan 1.7 milyar dolar tutarında talep geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:50
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