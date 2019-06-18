QNB Finansbank Fincube startup'ları yatırımcılarla buluştu

QNB Finansbank tarafından girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere bankacılık teknolojileri laboratuvarı olarak kurulan Fincube'un hızlandırma programına seçilen ilk dönem startup'ları yatırımcılar ile buluştu.

QNB Finansbank tarafından girişimcileri ve yaratıcı projeleri desteklemek ve geleceğin fintech uygulamalarını yaratmak üzere bankacılık teknolojileri laboratuvarı olarak kurulan Fincube'un hızlandırma programına seçilen ilk dönem startup'ları yatırımcılar ile buluştu.

QNB Finansbank açıklamasına göre, şubat ayında seçilen 8 startup, hızlandırma programı sonucunda projeleri ile 17 Haziran'da QNB Finansbank Kristal Kule'de düzenlenen Demo Day'de yatırımcılarla bir araya geldi.

Fincube Hızlandırma Programı'na kabul edilen startup'lara ücretsiz ofis, mentorluk, eğitimler, iş ortaklarından özel indirimler ve hibe desteği sağlanarak işlerini hızla büyütmeleri sağlanırken, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve diğer üst düzey yöneticiler birer startup ile eşleşerek aktif mentorluk yaptı. Bu şekilde sturtup'lar ile banka arasında olası iş birliklerinin en üst düzeyde takibi sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, bankacılığın değiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin artan beklentileri ve yeni teknolojilerin değiştirici gücü bankacılığı çok kısa zamanda bugünkünden çok farklı noktalara götürecek. QNB Finansbank olarak bu değişimde her zaman olduğu gibi öncü bankalardan biri olmak üzere yeni bir projeyi hayata geçirdik. 'Fincube' adında farklı fikirleri test edebileceğimiz, hayata geçirebileceğimiz bir ortam oluşturduk. Fincube geleceğin bankacılık teknolojilerini, yani geleceğin bankacılığının oluşumunda rol alacak projeler ile bize çok önemli katkılar sağlayacak. Bu değişime yönelik biz bankaların geliştirebileceği çözümler olduğu gibi startup'ların da önemli bir rol oynayacağı ortada. Bu sebeple bu alanda çalışan erken aşama startup'lara destek olup iş birliği yapabileceğimiz bir hızlandırma programını hayata geçirdik. Bu çalışmaların ilk meyvelerini de aldık.

Bu kapsamda programımıza seçilen startup'lara 7/24 kullanabilecekleri ofis alanı, hem girişimcilik ekosisteminden hem de banka içinden çok güçlü bir mentor ağı, bankanın en üst düzey yöneticilerinin bire bir ilgi ve sponsorluğu, ayrıca satış, pazarlama, hukuk, muhasebe, hibe-teşvik gibi kritik konularda uzmanlarından eğitimler verildi. Bu desteklerin tamamı ücretsiz ve hisse almadan yapıldı. İlk bir aylık deneme süresini geçen startup'lar ekip başına 5 bin dolar hibe desteği ile yerli ve global 41 iş ortağı tarafından sunulan özel indirimlerden yararlandı. Fincube Hızlandırma Programı'nda 4 ay bizimle beraber yoğun olarak çalışan 8 önemli startup yatırımcı karşısına çıkmaya hazır hale geldi."

Verilen bilgiye göre, Fincube'nin geniş iş ortağı ağı sayesinde Salesforce, Google, Amazon ve IBM gibi teknoloji devlerinin Hubspot, Zendesk, Front, Segment gibi Silikon Vadisi'nde çok yaygın kullanılan uygulamaların ve Sendloop, MobileAction, Masraff ve Zeplin gibi yerli startup'ların ayrıcalıklı indirimleri sunuluyor. Bu indirimlerin toplam hacmi 400 bin TL'yi aşıyor.



4 aylık süreçte programda yer alarak Demo Day'de sahneye çıkan startup'lar Agrobil, AkıllıSatıcı, Algopoly, Kassa, NKolayOfis, Price&me, Stokbankası, Zebrapos şeklinde sıralandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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