QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu:

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 2020 yılında milli gelir büyümesinin yüzde 4-5, enflasyon oranının ise yüzde 8-10 aralığında tek haneli rakamlara ineceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Temel Güzeloğlu, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve QNB Finansbank'ın performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zorlu geçen 2018 yılı ve 2019 başındaki düşük büyüme beklentilerine rağmen, bankacılık sektörünün toplam varlıklarının bir önceki seneye göre artış gösterdiğini belirten Güzeloğlu, "Sektörde karlılık azalmasına bağlı olarak, özkaynak karlılık oranları olumsuz bir şekilde etkilense de bankaların bilanço yönetimindeki istikrarlı duruşlarıyla sektörün sermaye yeterlik rasyosu önceki seneye göre artış gösterdi." dedi.

Güzeloğlu, 2019'un ilk yarısında genel olarak kredi talebinin düşük olduğunu ifade etti. QNB Finansbank olarak bu dönemi rakiplerinden daha fazla büyüyerek ve daha yüksek bir karlılık elde ederek kapattıklarını dile getiren Güzeloğlu, ikinci yarıyılda faiz oranlarındaki düşüşle beraber sağlıklı bir bilanço ve güçlü özkaynak yapısıyla oldukça kuvvetli ve verimli bir dönem geçirdiklerini anlattı.

Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve ülkenin geleceğine duydukları güvenle reel ekonomiye katkılarını sene boyunca artırarak devam ettirdiklerini söyleyen Güzeloğlu, sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelirken, sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladıklarını kaydetti.

Güzeloğu, riskleri zamanında ve doğru tanımlayarak, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejileri ile karlılıklarını da korumayı başardıklarını belirterek, "Özkaynak karlılığımızda hedeflerimizin üzerinde artış sağlarken, aktif büyüklüğümüzde de hedeflerimize ulaştık." ifadelerini kullandı.

- "Çok uluslu firmaların nakit akışlarını bankamız üzerinden geçirmeyi hedefliyoruz"

Temel Güzeloğlu, QNB Finansbank olarak 2020 yılında güçlü risk yönetimini temel alarak karlılık ve sürdürülebilir büyümeye odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.

Dijital yatırımlar ve müşteri odağıyla, bireysel bankacılıkta güçlü konumlarını korurken, KOBİ başta olmak üzere tüm tüzel segmentlerde büyümeyi hedeflediklerini belirten Güzeloğlu, "Bankamızın güçlü finansal yapısı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmak da yine önceliklerimiz arasındadır. Büyümemizi, yeni müşteri kazanımı ve çok yönlü bankacılık hizmetlerimiz vasıtasıyla müşteri derinleşmesiyle destekleyeceğiz. Ana bankaları olarak müşterilerimize yakınlaşma hedefimizi ve tabana yaygın mevduat büyümesi stratejimizi önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. QNB Finansbank olarak, ülkemizin ve sektörümüzün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla uzun vadeli stratejimiz doğrultusunda istikrarlı büyümemizi yüzde 13-15 seviyesinde bir büyüme ile devam ettireceğiz." diye konuştu.

Güzeloğlu, ana hissedarları QNB'nin gücüyle birlikte özellikle çok uluslu firmaların nakit akışlarını QNB Finansbank üzerinden geçirmelerini sağlamanın da hedeflerinden biri olacağını söyledi.

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkılarını, büyük ölçekli, stratejik projelere sundukları proje finansmanı ürün ve hizmetlerle sürdüreceklerini ifade eden Güzeloğlu, "QNB grubunun finansal gücünü, istikrarını ve özellikle kurumsal bankacılık ve proje finansmanı alanındaki yüksek tecrübe ve birikimini arkamıza alarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz." dedi.

- "2020'de sektörün ekonomiye katkıları artarak devam edecek"

QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, faizlerin düşmesi ve TCMB'nin hayata geçirdiği zorunlu karşılık düzenlemesinin, zaten son dönemde belirgin olarak hızlanmış olan kredi büyümesini daha da ivmelendirebilecek gibi gözüktüğünü söyledi.

2020 yılında Türkiye ekonomisinde bekledikleri büyüme trendinin de toparlanan tüketici ve üretici güvenleriyle birlikte kredi taleplerini pozitif yönde destekleyeceğini ve sektörün ekonomiye katkılarının artarak devam edeceğini düşünen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"QNB Finansbank olarak 2019 yılında, dijital ürün portföyümüze yenilikçi bir finansal zeka uygulamamız olan Q'yu ekleyerek bankacılık sektöründe bir ilke daha imza attık. Kişiye özel bir dijital asistan olan Q, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını ve düzenli yaptığı işlemleri takip ediyor, zamanı geldiğinde işlemlerini hatırlatıyor ve onayın ardından müşterilerimizin alışık olduğu şekilde işlemlerini tamamlıyor. Üstelik bunu konuşur gibi, sohbet kolaylığında yapıyor. Tüm bu yönleriyle Q, bankaların müşterileri ile iletişim şeklini de kökünden değiştiriyor. Bu alandaki geliştirmelerimiz 2020'de de devam edecek."

Güzeloğlu, 2019 yılında ayrıca KOBİ'leri dijital dönüşüme hazırlamak üzere Dijital Köprü projesini hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Dijital Köprü kapsamında KOBİ'lerin operasyonel ve günlük işlemlerini kolaylaştıracak, hem bankacılık hem de bankacılık dışı ihtiyaçlarını dijital olarak karşılayabilecekleri bir platform sunacaklarını belirten Güzeloğlu, Dijital Köprü'nün ilk adımı olan e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye'den oluşan e-Dönüşüm paketini banka müşterisi olan veya olacak KOBİ'lerin ilk etapta 2022 yılına kadar ücretsiz kullanabileceklerini dile getirdi.

Güzeloğlu, e-Dönüşüm paketinin sadece bir başlangıç olduğunu, Dijital Köprü Projesi'nin sürekli olarak kendini yenileyen ve geliştiren bir platform olacağını ifade etti.

2020 yılında da dijitalleşmeye ve teknolojiye yaptıkları yatırımlarla sektörde en verimli süreçleri ve en yüksek müşteri memnuniyetini sunan banka olmayı ve teknolojinin gücüyle bankacılık anlayışını değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Güzeloğlu, müşteri neredeyse, ne zaman ihtiyaç duyarsa QNB Finansbank'ın da çözümleriyle orada olacaklarını kaydetti.

- "Kademeli faiz indirilmesini bekliyoruz"

Temel Güzeloğlu, küresel ekonomide 2019 yılında para politikalarını gevşeten Fed ve ECB'nin, politika duruşlarının gelecek yıl da destekleyici olacağı mesajını verdiklerini hatırlattı.

Bu durumun küresel faizlerin uzun süre düşük seviyelerde kalacağını gösterdiğini belirten Güzeloğlu, ticaret savaşlarında, ABD ve Çin arasında gelecek yılın başında ilk aşama olarak bir ticaret anlaşması yapılması ve karşılıklı konulan gümrük vergilerinin kısmen geri alınmasının beklendiğini ifade etti.

Güzeloğlu, böyle bir adım atılması durumunda artacak ticaret hacmi küresel büyümeye olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Tüm bu gelişmelerin gelişen ülkelere fon akışları açısından destekleyici olacağını bildiren Güzeloğlu, "2019'un ikinci yarısında olumlu dış konjonktür ve TCMB'nin faiz indirimlerinin etkisiyle ivmelenen yurt içi kredi büyümesinin, gelecek yıl da makul ve istikrarlı bir hızda büyümeye devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Güzeloğlu, Merkez Bankasının gelecek yıl faiz kararlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"TCMB'nin son aylarda yapmış olduğu faiz indirimleri sonrası reel faiz oranları daraldığından, bundan sonra enflasyon görünümü ve ülke risk priminde iyileşme oldukça, kademeli olarak faiz indirilmesini bekliyoruz. Enflasyonun gelecek sene sonunda tek haneli rakamlara doğru gerileyeceğini tahmin ettiğimizden, TCMB politika faizinin de sene içinde buna paralel ölçülü adımlarla indirileceğini düşünüyoruz."

- "Sorunlu krediler rasyolarında önümüzdeki dönemde bir miktar iyileşme görülebilir"

QNB Finansbank Genel Müdürü Güzeloğlu, 2020 yılında ekonomik büyümedeki toparlanmanın ve enflasyondaki düşüşün sürmesini beklediklerini belirtti.

Bu doğrultuda 2020 yılı GSYH büyümesinin yüzde 4-5 aralığında, enflasyon oranının ise yüzde 8-10 aralığında tek haneli rakamlara ineceğini tahmin eden Güzeloğlu, cari işlemler dengesinin ise, büyümedeki hızlanmaya bağlı olarak GSYH'nin yaklaşık yüzde 2'si kadar açık vereceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Güzeloğlu, sektörün NPL oranının şu anda yüzde 6-7 seviyesinde ve burada kısa vadede bir kırılganlık beklemediklerini belirterek, "Hatta alınan önlemler ve kredi büyümesine paralel, sorunlu krediler rasyolarında önümüzdeki dönemde bir miktar iyileşme de görülebilir." dedi.