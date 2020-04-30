QNB Finansbank ilk çeyrekte 766 milyon lira net kar elde etti - Son Dakika
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QNB Finansbank ilk çeyrekte 766 milyon lira net kar elde etti

6 saat önce

QNB Finansbank, 2020 yılının ilk çeyreğinde 766 milyon 67 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

QNB Finansbank ilk çeyrekte 766 milyon lira net kar elde etti, System.String[]

QNB Finansbank, 2020 yılının ilk çeyreğinde 766 milyon 67 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasına göre, QNB Finansbank 2020 yılının ilk çeyreğinde 766 milyon 67 bin TL konsolide olmayan net kar elde etti.

Bankanın geçen yılın aynı dönemindeki konsolide olmayan net karı 631 milyon 343 bin TL olarak gerçekleşmişti.

Öte yandan, QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, ilk çeyrek rakamlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Güzeloğlu, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artık yeni bir dönem yaşadığının altını çizerek, "Salgına karşı yürütülen sağlık alanındaki çalışmaların yanı sıra ekonomide yaşanan dalgalanma için de önemli bir mücadele veriliyor. Biz de QNB Finansbank olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yeniden yapılandırma ve öteleme miktarı 11,1 milyar TL'yi buldu"

Mart ayı başından itibaren krizden etkilenen müşterilerinin yaklaşık 313 bin adet kredisinde yeniden yapılandırma, yaklaşık 336 bin adet kredisinde ise ötelemeler yaptıklarını aktaran Güzeloğlu, toplam yeniden yapılandırma ve öteleme miktarının yaklaşık 11,1 milyar TL'yi bulduğuna işaret etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle QNB Finansbank olarak ocak ayından itibaren olası senaryolar üzerinde çalışma yaptıklarını aktaran Güzeloğlu, bu çerçevede önceliği çalışan ve müşterilerin sağlığı olarak belirlediklerini ifade etti.

Güzeloğlu, bu konuda aldıkları önlemlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şubelere sıra ile müşteri alımı, nöbetçi şube uygulamamız ve dijital kanallarımız ile çağrı merkezine yaptığımız yatırımlarla hem müşterilerimizi hem de çalışanlarımızı korumak adına çok hızlı davrandık. Aynı süreçte özellikle kamu hastanelerinin solunum cihazı ihtiyaçlarına hızla destek olurken, salgınla ve etkileri ile mücadele için 10 milyon TL'lik yardım yaptık. Bu süreçte bankacılık sektörü olarak özellikle reel sektörü desteklemek, kurum ve bireylerin bu süreci en az zararla atlatmasına yardımcı olmak adına kredi ve kredi kartı borç ödemelerinde erteleme, KGF kredi desteği, çek ödeme desteklerini uygulamayı sürdürdük."

Müşterilerinin de QNB Finansbank'ın çabalarını takdir ettiğini belirten Güzeloğlu, bankanın Net Tavsiye Skoru'nda bu dönemde gerçekleşen anlamlı artışın bunu teyit etmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

"Bireysel hayatta yeni bir düzen oluşmaya başladı"

Temel Güzeloğlu, Kovid-19 nedeniyle gerek çalışma hayatında gerekse bireysel hayatta yeni bir düzenin oluşmaya başladığının da altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dijital dönüşümün bir verimlilik değil sürdürülebilirlik çabası olduğunun bu krizde tüm sektörler farkına vardı. Ayrıca bugüne kadar verimliliği sorgulanan evden çalışma, uzaktan eğitim, video konferanslar aracılığıyla yapılan toplantılar ve bunun gibi çalışma sistemlerinin aslında daha da verimli olduğu görüldü. Keza bireylerin alışveriş tercihlerinde e-ticaretin ciddi anlamda öne çıktığını görüyoruz. Bundan sonra e-ticaret her perakendeci için olmazsa olmaz olacak."

Açıklamada ayrıca, 31 Mart itibarıyla, QNB Finansbank'ın toplam aktiflerinin 205 milyar 735 milyon TL'ye, net kredilerinin 120 milyar 897 milyon TL'ye ve müşteri mevduatının 116 milyar 377 milyon TL'ye çıktığı belirtilirken, bankanın, net dönem karının 766 milyon TL, sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 15,11 olduğu belirtildi.

Temel Güzeloğlu, Finansbank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:14 Kaynak: AA


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