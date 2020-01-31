QNB Finansbank'ın kredileri 110 milyar liraya yükseldi

Katar merkezli Qatar National Bank'ın (Q.P.S.C.) Türkiye'deki iştiraki QNB Finansbank'ın 2019 sonu itibarıyla toplam aktifleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 181 milyar 681 milyon liraya ulaşırken, net kredileri yüzde 18 artarak 110 milyar 683 milyon liraya, müşteri mevduatı ise yüzde 20 artarak 100 milyar 219 milyon liraya yükseldi.

Toplam özkaynaklar da yıllık yüzde 15 artarak 16 milyar 685 milyon liraya ulaşırken, Bankanın 2019 sonunundaki sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15.73 oldu.

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu , "QNB Finansbank olarak, sürdürülebilir gelir kaynaklarına yönelerek sektör genelinin üzerinde bir kredi büyümesi sağladık. Riskleri zamanında ve doğru tanımlayan, etkin ve sistematik risk yönetimi stratejimiz ile özsermaye karlılığımızı da korumayı başardık. Uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme stratejimiz ve ülkemiz geleceğine duyduğumuz güven ile reel ekonomiye katkımızı 2019 yılında da arttırarak devam ettirdik. Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığı kaynak 147 milyar liraya ulaştı. QNB Finansbank'ın ana hissedarı QNB'nin gücünü de yanımıza alarak, Türkiye ekonomisi ve sektörümüze katkımızı sürdüreceğiz" dedi.

Güzeloğlu, 2019 yılında da topluma katkı sağlamak ve çocukları geleceğe hazırlamak amacı ile yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ettiklerini de belirterek, "QNB Finansbank olarak Minik Eller Büyük Hayaller sosyal sorumluluk platformumuzla çocuklarımızı matematikten kodlamaya, sanattan kültüre birçok alanda geleceğe hazırlamak için gönüllü finansçılarımız ve iş ortaklarımız ile yüzbinlerce çocuğa ulaşmaya devam ediyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)