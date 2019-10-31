QNB Finansbank, kârı yüzde 12 artırdı
20 dakika önce
QNB Finansbank'ın 2019'yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2 milyar TL'ye yaklaştı.
QNB Finansbank'ın 2019'yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2 milyar TL'ye yaklaştı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:02
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