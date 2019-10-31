Son Dakika Haberleri: QNB Finansbank, kârı yüzde 12 artırdı
Son Dakika Ekonomi QNB Finansbank, kârı yüzde 12 artırdı

QNB Finansbank, kârı yüzde 12 artırdı

20 dakika önce

QNB Finansbank'ın 2019'yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2 milyar TL'ye yaklaştı.

QNB Finansbank, kârı yüzde 12 artırdı, System.String[]

QNB Finansbank'ın 2019'yılı üçüncü çeyreğinde net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 2 milyar TL'ye yaklaştı.

Finansbank, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:02 
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