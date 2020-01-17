QNB Finansbank KOBİ müşterisine araba hediye etti

QNB Finansbank, Türkiye genelinde QNB Finansbank POS'u ve QNB Finansbank Rahat Paket'i olan KOBİ müşterileri arasında düzenlediği çekiliş kampanyası kapsamında bir KOBİ müşterisine araba, 78 KOBİ müşterisine ise farklı ödüller hediye etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank POS sahibi olan ve Rahat Paket kullanan QNB Finansbank KOBİ müşterileri, 1 Ekim – 31 Aralık 2019'da yapılan çekilişe katıldılar.

Söz konusu tarih aralığında KOBİ'ler, çekilişe katılarak Volkswagen Caddy ve birçok sürpriz hediye kazanma şansı elde ettiler.

QNB Finansbank bu kapsamda, müşterilerine 1 Volkswagen Caddy, 3 Samsung Galaxy S10, 5 Arçelik Split klima, 20 Arçelik televizyon ve 50 Vestel su sebili hediye etti.

Araba kazanan şanslı KOBİ müşterisi, 15 Ocak 2020'de QNB Finansbank genel müdürlük binası Kristal Kule'de aracının anahtarını teslim aldı.